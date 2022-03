Effetto Terra con Francesca Michielin: una puntata sull'inquinamento atmosferico

Elettricità, trasporti, industrie, abitazioni: tra le prime cause di inquinamento atmosferico c’è indubbiamente l’utilizzo dei combustibili fossili, che fornisce sì energia, ma con ripercussioni gravissime sull’uomo, sugli ecosistemi, sugli edifici, sui materiali e sul clima. Insieme a processi industriali, utilizzo di solventi, agricolture, trattamenti dei rifiuti e tanto altro contribuisce all’inquinamento di un’aria che, anche dentro le nostre case, è molto meno pulita di quello che pensiamo. Nella nuova puntata di Effetto Terra, Francesca Michielin incontrerà alcune esperte che spiegheranno le conseguenze di questa situazione, oggi più che mai attuale dopo il rincaro energia dettato dal conflitto russo, che pone riflessioni importanti per l’Europa. L’appuntamento con il nuovo episodio è oggi in prima serata su Sky Nature.

Fino all’ultimo respiro

Chiacchierando con Lisa Casali, ecoblogger e scienziata ambientale, Francesca Michielin scoprirà la scarsa qualità dell’aria che ci circonda non solo in città, ma anche dentro le nostre abitazioni. L’approfondimento sull’inquinamento atmosferico passerà poi per Ilaria Negri, entomologa che studia l’inquinamento da particolato partendo dalle api. Negri mostrerà le sue ricerche e l’effetto sugli ecosistemi dell’inquinamento atmosferico deviranti da fonti come traffico e industria. E proprio dalle api l’uomo dovrà ripartire: organizzate, coese, le api sono un modello da seguire proprio per affrontare una situazione critica come quella ambientale di oggi.

