Effetto Terra: Francesca Michielin riflette sulle fonti energetiche rinnovabili

Il futuro è rinnovabile? È uno degli interrogativi più diffusi del nostro tempo, in anni in cui le risorse su cui abbiamo costruito le nostre abitudini e le nostre società vanno rapidamente esaurendosi. In questo secondo episodio di Effetto Terra, la nuova serie Sky dedicata all’ecologia e all’eco-sostenibilità, Francesca Michielin ci porterà alla scoperta dei migliori progetti green attualmente in corso per far fronte al calo delle energie non rinnovabili, un tema ancora più attuale dopo gli aumenti dei prezzi di gas e luce, riflesso del conflitto ucraino, e la chiusura delle importazioni di petrolio dalla Russia decisa dal Presidente USA Joe Biden. L’appuntamento con Effetto Terra è oggi in prima serata su Sky Nature.

Effetto Terra: la nuova puntata

Francesca Michielin continuerà ad approfondire alcuni temi centrali del mondo della cultura green e della sostenibilità. Questo seconda puntata rifletterà sulle fonti energetiche rinnovabili, come il sole, la forza del vento o dell’acqua e il calore della terra. Con la blogger Federica Gasbarro, la cantante mostrerà alcuni sprechi di energia tipici della vita di tutti i giorni, fornendo consigli e buone pratiche che possiamo adottare per ridurre il nostro impatto sul consumo energetico del pianeta. Si andrà poi invece alla scoperta dei progetti di energia rinnovabile in corso nei laboratori italiani; Francesca incontrerà la ricercatrice nel campo delle nanotecnologie del CNR Paola Prete, che si occupa di rendimento degli impianti fotovoltaici e celle solari di terza generazione. Maura Gancitano parlerà poi dell’aspetto psicologico: la necessità di superare la paura del cambiamento, da vedere come opportunità e non come tuffo nell’ignoto.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 13 marzo)

Effetto Terra. Guida pratica per terrestri consapevoli va in onda oggi in prima tv a partire dalle 21:15 su Sky Nature (canale 124 e 404).