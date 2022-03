Effetto Terra: la nuova serie con Francesca Michielin da oggi su Sky Nature

Debutta stasera su Sky “Effetto Terra. Guida pratica per terrestre consapevoli”, la nuova serie dedicata al dibattito contemporaneo attorno alla cultura green e all’eco-sostenibilità condotta da Francesca Michielin.

L’appuntamento con il primo episodio è oggi in prima serata alle 21:15 su Sky Nature.

Effetto Terra

Nella nuova serie di Sky Nature, Francesca Michielin approfondirà alcuni temi centrali del mondo dell’ecologia e della sostenibilità, intraprendendo un viaggio attraverso progetti, cambiamenti e soprattutto interviste ad alcune delle figure più importanti della cultura green, da personalità scientifiche a content creator. Scopriremo così il mondo della moda eco-friendly, delle energie rinnovabili, del cibo sostenibile, delle problematiche legate all’inquinamento atmosferico e da materie plastiche. Francesca analizzerà i temi di ciascuna puntata alla ricerca di una nuova eco-sostenibilità che possa essere messa in pratica da tutti, a partire dal quotidiano.

Le parole di Francesca Michielin: “Servono azioni concrete per il nostro pianeta, da compiere tutti i giorni, iniziando dai piccoli gesti quotidiani, dall'uso delle borracce anziché quello delle bottiglie di plastica, alla scelta dei marchi di vestiti che hanno un'etica verso l'ambiente, ai prodotti di beauty. Mi piacerebbe che passasse il messaggio che dobbiamo rispettare e amare il nostro pianeta, anche con i piccoli gesti. Non serve poi molto”.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 6 marzo)

Effetto Terra. Guida pratica per terrestre consapevoli inizia oggi e andrà in onda ogni domenica per 6 episodi. La prima puntata va in onda stasera alle 21:15 su Sky Nature (canale 124 e 404).