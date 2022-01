Electromod con Mario Biondi, anticipazioni puntata: oggi su Motor Trend protagonista una Mini Cooper

Questa sera - lunedì 17 gennaio 2022 - Mario Biondi torna in pista sul canale Motor Trend con la terza puntata del suo nuovo show a tema motoristico. Si tratta di “Electromod con Mario Biondi”, in cui il celebre blues man abbandona momentaneamente la musica per dedicarsi ad altre due passioni: le quattro ruote e l’ambiente, trasformando - insieme ad ospiti, amici o addetti ai lavori - alcune auto da sogno o vintage in versione elettrica.

Il format di Electromod con Mario Biondi

Il programma, partito ad inizio gennaio, vede nei panni del mattatore Mario Biondi, che in questo format è riuscito a coniugare la passione per i motori con il suo spirito green. Il blues man, celebre in tutto il mondo grazie alla la sua voce calda e graffiante, coltiva da sempre un amore enorme per le auto. Passione che, come lui stesso ha raccontato, gli è stata trasmessa dal padre, “colpevole” di averlo portato in giro negli anni ’70 a bordo di una Porsche 914. Ed è proprio alle autovetture stilose e fuori dal comune che è dedicato lo show, composto da sei puntate durante le quali il cantante, girando l’Italia in lungo e in largo, trasformerà completamente alcune macchine d’epoca o in disuso, regalando loro una nuova vita grazie all’innesto di un cuore/motore full electric. Sarà accompagnato in questa missione da alcuni esperti del settore: Niko Venuto di Officine Amarcord e il campione del mondo di rally Miki Biasion, aiuti indispensabili per la rimessa su strada dei veicoli riconvertiti in modelli elettrici e - dunque - finalmente green e rispettosi dell’ambiente.

Anticipazioni terza puntata: Biondi rende “green” una Mini Cooper

In questa prima edizione di Electromod, Mario Biondi è alle prese con alcune delle auto più iconiche degli ultimi decenni: dalla Lancia Delta alla Fiat Panda, dalla Porsche Boxster S alla Ferrari 400i. Nella puntata in onda stasera il cantante è impegnato nel restyling a tema “green” di una Mini Cooper, una delle “young timer” più aggressive del mercato. La special guest star dell’episodio è il driver Matteo Gualandi di Gp Garage.

Dove vedere il programma stasera in tv e in streaming

Electromod con Mario Biondi va in onda stasera - lunedì 17 gennaio 2022 - a partire dalle ore 22.15 su Motor Trend (canale 59) e in contemporanea diretta streaming sul portale web dell’emittente.