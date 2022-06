Sparita nel nulla - Il caso Elena Ceste: oggi su Nove uno speciale sul chiacchierato omicidio

Per il ciclo “Nove racconta” oggi, 11 giugno, va in onda alle 21.25 Sparita nel nulla - Il caso Elena Ceste: il 23 gennaio 2014, in provincia di Asti, viene denunciata la sparizione di una donna; dopo mesi di ricerche, viene ritrovato il suo corpo senza vita. Il marito Michele Buoniconti viene arrestato con l’accusa di omicidio premeditato ed occultamento di cadavere. Lo speciale trasmesso questa sera ricostruisce l’intera vicenda.

Sparita nel nulla - Il caso Elena Ceste

Va in onda stasera sul canale Nove uno speciale dedicato alla scomparsa di Elena Cesta. Un tremendo caso di cronaca, a lungo protagonista di telegiornali e quotidiani nazionali. Tutto ha inizio il 23 gennaio 2014 quando a Costigliole d’Asti (Piemonte) la 36enne Elena Ceste, madre di quattro figli, scompare nel nulla. Il marito Michele Buoninconti ne denuncia la sparizione, raccontando che il giorno prima gli aveva raccontato di aver intrattenuto compromettenti rapporti virtuali con un uomo e che, sconvolta, la donna sarebbe uscita di casa del tutto nuda. La storia giunge poco coerente agli inquirenti. Mediante cimici messe in casa emergono aggressioni e minacce dell’uomo verso i figli e soprattutto portano a galla passate e frequenti liti violente fra Buoninconti e la Cesta. In più, l’uomo intrattiene rapporti telefonici con altre donne, nel bel mezzo delle ricerche di sua moglie. Il corpo di Elena viene trovato nella zona del Rio Mersa il 14 ottobre 2014 in avanzato stato di decomposizione. Dalle analisi ne viene fuori che la donna è stata strangolata. Michele Buoniconti viene arrestato con l’accusa di omicidio premeditato ed occultamento di cadavere, inchiodato da ulteriori prove che lasciano pochi dubbi. Nonostante ciò, Michele Buoninconti non ha mai ammesso l’omicidio della moglie e nel 2015 è stato condannato a 30 anni di carcere, poi confermati in appello. I figli sono stati affidati ai nonni. Il movente dell’omicidio è stato trovato nel rapporto violento e irreparabile che si era venuto a creare fra i due: la Cesta voleva effettivamente divorziare ma l’uomo, oppressivo, non voleva saperne.

Dove vedere Sparita nel nulla - Il caso Elena Ceste stasera in tv (sabato 11 giugno)

Il documentario Sparita nel nulla - Il caso Elena Ceste va in onda questa sera su Nove alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.