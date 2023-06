Elena Sofia Ricci, frecciata alla tv dopo la morte di Francesco Nuti

Un disappunto nemmeno troppo velato è stato espresso sui social da Elena Sofia Ricci per l'assenza di un tributo televisivo a Francesco Muti. L'attore e regista 68enne è scomparso lunedì 12 giugno e da tempo era lontano dalla scena pubblica, privo della parola e non autonomo dopo una tragica caduta dalle scale di casa che lo aveva lasciato a lungo in coma. Tanti i colleghi e i protagonisti del mondo dello spettacolo che hanno dedicato un pensiero a Muti, ma pressoché assente è stato lo spazio riservato a lui dalle reti televisive, tutte concentrate sulla morte di Silvio Berlusconi avvenuta nella stessa mattinata di lunedì.

"Scusate… ma un mio film in onda in questi giorni?" è la domanda scritta da Elena Sofia Ricci accanto alla foto di Francesco Nuti, polemica su come sia stato possibile che, una volta appresa la scomparsa del regista, nessuno abbia mandato in onda un suo film. L'attore è morto a Roma, nella clinica in cui era ricoverato da tempo. I funerali in forma privata si svolgeranno a Firenze, nella Basilica di San Miniato a Monte, oggi giovedì 15 giugno.

Gli ultimi anni di Francesco Nuti

In seguito a un incidente domestico, nel 2006, Francesco Nuti riportò un ematoma cranico al quale seguirono 4 mesi di coma. Dopo una lunga riabilitazione l'attore sembrava stare leggermente meglio, ma nel 2016 ebbe una seconda caduta. Ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi, venne poi trasferito in una clinica specializzata a Roma per decisione della figlia Ginevra, che così poteva seguirlo meglio e stargli vicino. E infatti a prendersi cura di lui, fino alla fine, è stata proprio la figlia Ginevra che, appena raggiunta la maggiore età, ha chiesto di essere l'unica tutrice del padre. Ad accompagnarla in questi anni anche la mamma, Annamaria Malipiero, ex moglie dell'attore. Tanti anche gli amici e colleghi del papà che sono stati vicino a tutta la famiglia nel lungo calvario di Francesco Nuti, da Carlo Conti a Leonardo Pieraccioni, ma anche Giorgio Panariello e Marco Masini.