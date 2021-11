Elena Sofia Ricci lascia 'Che Dio ci aiuti'? L'attrice rompe il silenzio

Elena Sofia Ricci si prepara a dire addio a Suor Angela? La domanda serpeggia tra i milioni di affezionati alla serie di Rai1 Che Dio ci aiuti dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi tempi. Secondo le voci, l’attrice avrebbe richiesto alla produzione il graduale allontanamento del suo personaggio che sarà sì presente nella settima stagione, ma in maniera sempre meno accentrata, concentrando la presenza della religiosa in alcune puntate. Inoltre, è stato anche ipotizzato che ad assumere il ruolo di protagonista sia Francesca Chillemi e la ‘sua’ Azzurra Leonardi e che negli ultimi episodi ha avuto una svolta religiosa.

Elena Sofia Ricci lascia 'Che Dio ci aiuti'?

Adesso a precisare la situazione sul ruolo della religiosa più popolare del piccolo schermo è proprio Elena Sofia Ricci. Intervistata dal Messaggero sull’ipotesi di lasciare la fiction diretta da Francesca Vicario, l’attrice non ha smentito l'ipotesi dell'addio, spiegando di essere impegnata fino alla metà del 2023 e che, dunque, sarà la produzione a decidere se sia possibile aspettarla.

"Il 2022 è pieno, e anche il 2023. Ho firmato dei contratti pregressi e li devo onorare. Al momento l'unica cosa che so è che sarò impegnata almeno fino alla meta del 2023. Una serie lunga porta via almeno otto mesi di lavoro. Mi vogliono aspettare?" le parole di Ricci che lasciano aperta la probabilità di un allontanamento, forse non essere definitivo. Le riprese della settima stagione di Che Dio ci aiuti sono previste nel 2022.