"Elena Sofia Ricci non vuole più fare Che Dio ci aiuti": il clamoroso annuncio di Valeria Fabrizi in diretta tv

La notizia è arrivata in diretta su Rai1, inaspettata per i telespettatori che certo non si aspettavano di conoscere le sorti della seguitissima fiction Che Dio ci aiuti mentre a Domenica In si parlava di Ballando con le stelle: Elena Sofia Ricci non interpreterà più la celebra suor Angela.

A rivelare la clamorosa novità è stata Valeria Fabrizi che nella serie Rai è Suor Costanza. “Vado in depressione”, ha scherzato l’attrice 85enne in riferimento alla sua esperienza a Ballando con le stelle prossima alla conclusione: “Aspetto di fare la suora… Ma oggi la notizia è pessima, pare che Elena Sofia Ricci non vuole più farla. Mi spiace per il pubblico”, ha aggiunto l’85enne, avallando ciò che si sussurra da tempo. “Prenderanno qualcun altro… Se sono disperata? No no…”, ha aggiunto ancora con ironia.

Elena Sofia Ricci sull’ipotesi di addio a "Che Dio ci aiuti"

Sull’ipotesi di lasciare la fiction diretta da Francesca Vicario, Elena Sofia Ricci non aveva smentito l'ipotesi dell'addio."Il 2022 è pieno, e anche il 2023. Ho firmato dei contratti pregressi e li devo onorare. Al momento l'unica cosa che so è che sarò impegnata almeno fino alla meta del 2023. Una serie lunga porta via almeno otto mesi di lavoro. Mi vogliono aspettare?" aveva commentato l’attrice aprendo alla possibilità di un allontanamento che adesso pare definitivo. Le riprese della settima stagione di Che Dio ci aiuti sono previste nel 2022.