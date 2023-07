Elena Sofia Ricci: "Lasciare suor Angela è stato difficile ma necessario, anche per il pubblico"

L'attrice ha ricevuto il Premio Maximo come Miglior attrice per la serie "I fiori sopra l'inferno"

Il primo anno senza suor Angela. Non è stato semplice per il pubblico di "Che Dio ci aiuti" dire addio alla sua amata protagonista e non lo è stato neanche per Elena Sofia Ricci, che ha vestito i suoi panni per 7 stagioni. Today l'ha incontrata a Trieste, ai Premi Maximo - riconoscimento ai maggiori protagonisti del mondo audiovisivo italiano - dove ha vinto come Miglior attrice per la serie Rai 'I fiori sopra l'inferno'.

"Ho voglia di mettermi in gioco continuamente, nella mia carriera sono una slalomista. Dal teatro al cinema, dal biopic al thriller. La cosa che mi appassiona di più è cambiare panni, ficcarmi nei panni di un'altra donna e raccontare anime diverse tra loro" ha spiegato, parlando poi di suor Angela: "Mai dire mai nella vita, la parola fine si leva e si mette, però certo non sarò più così presente. Lasciare personaggi amati è sempre difficile ma necessario, arriva un momento in cui c'è bisogno di cambiare, anche per il pubblico".

"Che Dio ci aiuti" per lei è una "famiglia, un porto sicuro", e da spettatrice la guarda con un amore immenso: "Amo molto le mie ragazze, specialmente Francesca Chillemi, è come una nipote. Vedere lei che cresce e che è così brava mi fa tanto piacere. Ci sono poi nuovi arrivi, attrici molto interessanti". Infine un commento sul difficile periodo che sta vivendo il cinema italiano: "Quella delle sale è una nota dolente. Il cinema si fa, il problema è che lo si fruisce anche a casa. Dobbiamo riuscire a trovare il sistema di riportare la gente nelle sale".