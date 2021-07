I film in uscita ad agosto su Prime Video, da Evangelion all'ultimo di Woody Allen

Un vero e proprio giro del mondo, quello che propone Amazon con i film in uscita ad agosto su Prime Video. Una commedia spagnola, un anime giapponese, un thriller USA (col titolo francese), lo speciale del "kazako" Borat e infine una commedia francese ambientata nell'antica Roma: e questi sono solo i film Amazon Original o Exclusive in arrivo nelle prossime settimane.

Poi, come sempre, un lungo elenco di capolavori vecchi e nuovi: da Monster a La Maschera di ferro, da Il quinto potere (con Benedict Cumberbatch) a Tutta colpa di Freud (di cui Amazon ha prodotto la serie tv), fino all'ultimo film di Woody Allen, Rifkin's Festival.

Ecco quindi la lista completa dei film che arriveranno ad agosto su Prime video, con il calendario, i titoli, le trame e le anticipazioni.

Pessime Storie (Historias Lamentables) - Amazon Original

Data di uscita: 3 agosto

Genere: commedia

Un film in quattro parti in perfetto stile Fesser. Vedendo il regalo che gli hanno fatto, Don Horacio sorprende i suoi ospiti con una reazione inattesa. Bermejo cerca di raggiungere la spiaggia, ma una serie di avvenimenti inaspettati lo spingono verso l'entroterra. Tina e Ayoub intrecciano un rapporto che cambierà per sempre la vita di entrambi. Alipio si rivolge a un'azienda che si occupa di creare alibi dopo essere stato accusato di appropriazione indebita. Il film ha guadagnato tre nomination ai premi Goya del 2021, tra cui quello per i migliori effetti speciali e per la miglior sceneggiatura.

Evangelion:3.0+1.01 Thrice upon a time - Amazon Exclusive

Data di uscita: 13 agosto

Genere: anime, fantascienza

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME è il quarto e ultimo capitolo della nuova edizione cinematografica di Evangelion. Il film anime – record di incassi tra i film del leggendario creatore, sceneggiatore e regista Hideaki Anno (Shin Godzilla) e film più visto nei cinema giapponesi nel 2021 – è diretto da Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda, e naturalmente dal chief director Anno. La saga di successo è un fenomeno della cultura pop anime giapponese basata sulla storia di Evangelion, un'arma umanoide artificiale e multifunzionale, e degli Angeli, una forma di vita sconosciuta che prende forma dopo che la Terra è stata distrutta da un evento catastrofico. Nel film recitano tutte le voci originali, tra cui Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura e viene utilizzata la più recente tecnologia grafica per mostrare le personalità e le relazioni dei suoi personaggi unici mentre combattono per la sopravvivenza.

Quarto e ultimo capitolo di Rebuild of Evangelion. Misato e il suo gruppo anti-Nerv Wille arrivano a Parigi, una città ormai rossa per effetto del Core. L'equipaggio dell'ammiraglia Wunder atterra su una torre di contenimento. Hanno solo 720 secondi per ripristinare la città. Quando appare un'orda di Nerv Eva, l'Unità Eva 8 potenziata di Mari deve intercettarla. Nel frattempo, Shinji, Asuka e Rei (nome provvisorio) vagano per il Giappone.

The Protégé - Amazon Exclusive

Data di uscita: 26 agosto

Genere: thriller

Salvata da bambina dal leggendario assassino Moody (Samuel L. Jackson) e cresciuta "dall'azienda di famiglia", Anna (Maggie Q) è la sicaria più qualificata al mondo. Ma quando Moody - l'uomo che è stato come un padre per lei e che le ha insegnato tutto sulla fiducia e la sopravvivenza - viene brutalmente assassinato, Anna fa voto di vendetta. Trovandosi invischiata con un killer enigmatico (Michael Keaton), la cui attrazione per lei va ben oltre quella del gatto per il topo, la loro resa dei conti si fa sempre più mortale e le questioni in sospeso di una vita passata a uccidere si faranno sempre più pressanti.

Borat Specials - Amazon Original

Data di uscita: 27 agosto

Genere: commedia

BORAT: VHS Cassette of Material Deemed "Sub-acceptable" By Kazakhstan Ministry of Censorship and Circumcision: Filmati inediti del film nominato agli Oscar Borat seguito di film cinema.

Borat's American Lockdown: Un reality show di 40 minuti di Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) in cui passa 5 giorni durante il periodo di picco della pandemia da Covid-19 con due complottisti.

Debunking Borat (Documentary Short Specials): In sei cortometraggi i due compagni di lockdown di Borat vedranno le proprie teorie del complotto smontate da alcuni dei migliori esperti mondiali. I sei episodi sono intitolati: "Vaccine Microchip", "Mail-in Ballots Scam", "Soros", "China Virus", "Gates' Bricks", "Hillary Clinton & Blood Libel".

Brutus vs Caesar - Amazon Original

Data di uscita: 31 agosto

Genere: commedia

La commedia Amazon Original francese dall'attore e regista Kheiron (Mauvaises Herbes, Nous trois ou rien) è ambientata a Roma, appena prima della venuta di Cristo e durante l'impero di Cesare (Ramzy Bedia). I senatori Rufo (Thierry Lhermitte) e Cassio (Gérard Darmon) hanno un'idea per porre fine alla sua tirannia: chiedere a Bruto (Kheiron), il figlio di Cesare, di uccidere il proprio padre. Alla ricerca di vendetta contro il proprio padre che lo ha sempre rinnegato, Bruto accetta e si prepara a diventare un eroe. C'è un unico problema: non ha nulla di ciò che serve a esserne uno.

Gli altri film in uscita ad agosto su Prime Video

Tutta colpa di Freud - data di uscita 1 agosto

La maschera di ferro - data di uscita 1 agosto

The Kingdom - data di uscita 1 agosto

Monster - data di uscita 2 agosto

Un profilo per due - data di uscita 2 agosto

Una promessa - data di uscita 2 agosto

Mister Morgan - data di uscita 2 agosto

The Giver – Il mondo di Jonas - data di uscita 4 agosto

Equals - data di uscita 4 agosto

La rivincita delle sfigate - data di uscita 5 agosto

The Endless - data di uscita 5 agosto

Lei mi parla ancora - data di uscita 8 agosto

A Testa Alta - data di uscita 9 agosto

Il distacco - data di uscita 9 agosto

Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone. - data di uscita 13 agosto

Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo. - data di uscita 13 agosto

Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance. - data di uscita 13 agosto

Rifkin’s Festival - data di uscita 19 agosto

L’A.S.S.O. nella manica - data di uscita 19 agosto

Territory – L’oro dei ghiacci - data di uscita 19 agosto

A Dangerous Man - data di uscita 20 agosto

3022 - data di uscita 26 agosto

Il quinto potere - data di uscita 26 agosto

Il mio nome è nessuno - data di uscita 29 agosto