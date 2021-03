I film in uscita ad aprile su Prime Video: da Bruce Willis nello spazio a Stefano Sollima a Hollywood

Anche ad aprile, Amazon si conferma la piattaforma di streaming ideale per i cinefili. È lungo l'elenco dei nuovi film in arrivo ad aprile 2021 su Prime Video: c'è la produzione originale Without Remorse, con il nostro Stefano Sollima alla regia del suo secondo film USA, e ci sono un titolo di fantascienza con Bruce Willis e un lungometraggio fantasy con Angelina Jolie, oltre a un film italiano di Michael Zampino.

Ci sono poi moltissimi film non in esclusiva che arrivano nel catalogo di Prime, da Django Unchained alla saga di Robocop, da Godzilla a Qualunquemente, da Le colline hanno gli occhi al sequel di Notte prima degli esami.

Ecco di seguito la lista completa dei film in uscita ad aprile 2021 su Amazon Prime Video

Governance - Il prezzo del potere

Data di uscita: 12 aprile

Renzo è costretto ad abbandonare l’incarico di Direttore Generale di una multinazionale petrolifera dopo un’inchiesta per corruzione. Convinto che a tradirlo sia stata una giovane collega, Renzo prepara la sua vendetta ma la situazione gli sfugge di mano.

Con Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni, il film è diretto da Michael Zampino.

Trailer

Cosmic Sin

Data di uscita: 14 aprile

Dopo che la Terra riceve un messaggio anonimo da una civiltà aliena, i leader della Earth Alliance devono decidere se vengano in pace o se il pianeta debba prepararsi per una guerra. Ford, un eroe di guerra in disgrazia, viene chiamato a guidare una squadra di soldati d'élite. Ford si addentra così nel territorio presidiato dagli alieni. Il Dr. Goss ha scoperto che gli alieni stanno creando un portale biologico che li riporterà nel loro luogo di origine. Se la squadra vuole salvare la razza umana, deve distruggere il portale. Nel cast: Bruce Willis, Frank Grillo, Luke Wilson, Adelaide Kane.

Trailer

Alice e Peter

Data di uscita: 22 aprile

Prima che Peter diventasse Pan e Alice visitasse il Paese delle Meraviglie erano fratelli che vivevano in un'idilliaca casa di campagna con i genitori e il fratello maggiore, David. In questo luogo magico sono liberi di giocare e scatenare l'immaginazione nella foresta dietro casa. Tuttavia il cambiamento è nell'aria: zia Eleanor, molto critica rispetto all’educazione dei bambini, riesce a far iscrivere David a un prestigioso collegio. La famiglia, triste per l’imminente partenza del ragazzo, si trova ad affrontare un'incidente che stravolge le vite di tutti. Con la famiglia sgretolata sia dal punto di vista emotivo sia finanziario, Alice e Peter decidono di cercare una soluzione. Recatisi a Londra per vendere i cimeli di famiglia, i due si troveranno presto in un mondo misterioso e pericoloso che li catapulterà in una serie di avventure che cambieranno il corso delle loro vite. Nel cast: Angelina Jolie, David Oyelowo, Jordan Nash, Keira Chansa, Reece Yates, Michael Caine.

Trailer

Senza rimorso di Tom Clancy

Data di uscita: 30 aprile

Senza Rimorso di Tom Clancy, diretto da Stefano Sollima, è l’esplosiva storia delle origini dell’action hero John Clark – uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all’universo di Jack Ryan – un esperto Navy Seal alla ricerca di giustizia per l’omicidio della moglie incinta, rivela una cospirazione internazionale. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top-secret, il Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) è disposto a tutto per trovare gli assassini.

Nel cast Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio, Jack Kesy, Colman Domingo, Todd Lassance, Cam Gigandet, Luke Mitchell e Guy Pearce.

Gli altri film in uscita ad aprile su Amazon Prime Video

Ti presento Sofia - dall'1 aprile

Django Unchained - dall'1 aprile

Il tassinaro - dall'1 aprile

Robocop - dall'1 aprile

Robocop 2 - dall'1 aprile

Robocop 3 - dall'1 aprile

Io e Caterina - dall'1 aprile

Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite - dall'1 aprile

Il castello di vetro - dall'1 aprile

Cruise - dall'1 aprile

Stake Land II - dall'1 aprile

Fast & Furious: Hobbs & Shaw - dal 3 aprile

Godzilla - dal 5 aprile

Miss Sloane – Giochi di potere - dal 7 aprile

Le colline hanno gli occhi - dal 10 aprile

Zelig – Italian Stand Up - dal 12 aprile

Notte Prima degli Esami – Oggi - dal 15 aprile

Qualunquemente - dal 15 aprile

Sword of God - L’ultima crociata - dal 15 aprile

River Runs Red - dal 15 aprile

Double Dragon - dal 19 aprile

Pintus @Forum - dal 19 aprile

Pintus @Arena - dal 19 aprile

Pintus @Ostia Antica - dal 19 aprile

Abigail - dal 23 aprile

Adeline – L’eterna giovinezza - dal 23 aprile

Shadows - dal 28 aprile

Se Son Rose - dal 30 aprile