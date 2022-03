Novità e grandi classici, tutti i film in arrivo ad aprile su Amazon Prime Video

Come ogni mese, anche ad aprile il catalogo di Prime Video fa la felicità dei cinefili con una lista lunghissima di nuovi film e di vecchi titoli che meritano sempre di essere rivisti.

Tra le novità, si segnalano in particolare l'uscita del film su Laura Pausini, il thriller La cena delle spie e il ritorno di Sophie Marceau. Per ciò che concerne tutti gli altri film in arrivo, l'elenco completo vi farà girare la testa per quanti capolavori comprende: siete avvertiti!

Laura Pausini - Piacere di conoscerti (film Original 2022) - uscita 7 aprile

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è il film Original italiano con la cantante, autrice e produttrice italiana Laura Pausini, star globale amata in tutto il mondo. Il progetto è nato da un’idea originale di Laura Pausini, scritto da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra) e Laura Pausini, diretto da Ivan Cotroneo, con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso).

Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che saranno svelati al pubblico. Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, ripercorrendo dall’infanzia tutte le tappe di una straordinaria carriera e la quotidianità, immaginando cosa sarebbe successo se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale.

La cena delle spie (film Original 2022) - uscita 8 aprile

Quando la CIA scopre che uno dei suoi agenti ha divulgato informazioni che sono costate la vita a più di 100 persone, l’agente veterano Henry Pelham (Chris Pine) viene incaricato di scovare la talpa tra i suoi vecchi colleghi nella sede di Vienna dell’agenzia. La sua indagine lo porta dall’Austria all’Inghilterra fino alla California, dove si ricongiunge con la sua ex-collega ed ex-amante Celia Harrison (Thandiwe Newton). La coppia è costretta a confondere il confine tra professione e passione in questa storia avvincente di spionaggio mondiale, ambiguità morale e tradimento mortale. Diretto dall’acclamato regista danese Janus Metz e scritto da Olen Steinhauer, nel cast del film si annoverano anche Laurence Fishburne e Jonathan Pryce.

Sicario - Ultimo incarico (film Exclusive 2022) - uscita 22 aprile

Uno sconosciuto solitario, sicuro di sè, dai nervi d'acciaio, deve rintracciare e uccidere un sicario ribelle per ripagare un debito in sospeso. Ma l'unica informazione che gli è stata data è l'ora e il luogo in cui trovare la sua preda: le 17:00 in una tavola calda in una città squallida. Nessun nome, nessuna descrizione, niente. Quando l'assassino arriva ci sono diversi possibili bersagli, incluso lo sceriffo della contea. Mettendo in pericolo la sua vita, l'assassino si imbarca in una caccia all'uomo per trovare il sicario e portare a termine la sua missione. Ma il pericolo aumenta quando gli incontri erotici con una donna del posto minacciano di distoglierlo dal suo compito. Diretto da Nick Stagliano, il film ha per protagonisti Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins.

I Love America (film Original 2022) - uscita 29 aprile

Lisa (Sophie Marceau) è una donna single che decide di dare un’altra chance all’amore trasferendo la sua vita da Parigi a Los Angeles. I suoi figli hanno ormai da tempo lasciato il nido e la sua famosa – ma assente – madre è da poco venuta a mancare, così Lisa ha bisogno di un cambiamento radicale. Lì ritrova il suo migliore amico Luka (Djanis Bouzyani) che ha trovato fortuna in America, grazie al suo iconico drag queen bar, sebbene anche lui fatichi a trovare il principe azzurro. Luka si impegnerà per aiutare Lisa a ricominciare da capo dandole una mano a creare un profilo su un sito di incontri. Da una serie di appuntamenti imbarazzanti all’incontro a sorpresa con John (Colin Woodell), Lisa capirà così che il viaggio verso l’amore è prima di tutto quello che deve fare verso se stessa, nonché quello verso il perdono nei confronti del suo primo amore: sua madre.

Gli altri film in uscita ad aprile: prime e seconde visioni

Guida sexy per brave ragazze - data di uscita 1 aprile

Freaks Out - data di uscita 4 aprile

Una notte da dottore - data di uscita 11 aprile

Invasion - data di uscita 14 aprile

Belli ciao - data di uscita 17 aprile

Con tutto il cuore - data di uscita 18 aprile

Candyman - data di uscita 26 aprile

Gli altri film in uscita ad aprile: i titoli più vecchi

Essere John Malkovich - data di uscita 1 aprile

American Hustle - L'apparenza inganna - data di uscita 1 aprile

Hell - Esplode la furia - data di uscita 1 aprile

American Honey - data di uscita 1 aprile

La rapina perfetta - data di uscita 1 aprile

2 Young 4 Me - Un fidanzato per mamma - data di uscita 1 aprile

Soldato Jane - data di uscita 1 aprile

Incinta... o quasi - data di uscita 1 aprile

Austin Powers - Il controspione - data di uscita 1 aprile

Il vendicatore - data di uscita 1 aprile

6 Bullets - data di uscita 1 aprile

Sognando Manhattan - data di uscita 1 aprile

Quella svitata della mia ragazza - data di uscita 1 aprile

Blonde Ambition - Una bionda a NY - data di uscita 1 aprile

Killing Point - data di uscita 1 aprile

C'era una volta in America - data di uscita 1 aprile

Scomparsa - data di uscita 1 aprile

Bobby Z, il signore della droga - data di uscita 1 aprile

Il gatto e la luna - data di uscita 1 aprile

Il vecchio e la bambina - data di uscita 1 aprile

Why Me - data di uscita 4 aprile

All'alba perderò - data di uscita 4 aprile

Babylon A.D. - data di uscita 4 aprile

In darkness - Nell'oscurità - data di uscita 4 aprile

Summertime - Sole, cuore... amore - data di uscita 4 aprile

Killer Joe - data di uscita 5 aprile

Il Premio - data di uscita 6 aprile

Navigator - data di uscita 6 aprile

El Cid - data di uscita 7 aprile

The Hateful Eight - data di uscita 8 aprile

La Ragazza Del Mondo - data di uscita 8 aprile

2night - data di uscita 12 aprile

Sole - data di uscita 12 aprile

Maldamore - data di uscita 13 aprile

Cella 211 - data di uscita 14 aprile

Ender's Game - data di uscita 15 aprile

Alien Outpost – L’invasione - data di uscita 15 aprile

Knuckledust - Fight Club - data di uscita 15 aprile

Litigi d’amore - data di uscita 16 aprile

... E ora parliamo di Kevin - data di uscita 19 aprile

Leoni - data di uscita 20 aprile

Ciliegine - data di uscita 22 aprile

A Quiet Place - Un posto tranquillo - data di uscita 23 aprile

Medianeras - Innamorarsi a Buenos Aires - data di uscita 23 aprile

Moschettieri del Re - data di uscita 27 aprile

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa - data di uscita 30 aprile