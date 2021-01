Dal Caso Pantani a "The map of tiny perfect things", tutti i film in uscita a febbraio su Prime Video

Amazon Prime Video ha comunicato ufficialmente la lista dei film in uscita a febbraio 2021 sulla propria piattaforma di streaming. In totale sono 24 i nuovi film disponibili dal mese prossimo su Prime Video, di cui 7 Amazon Original o Exclusive e 17 titoli di altre produzioni.

Tra i film in esclusiva, ben tre sono italiani: le commedie Burraco Fatale e Addio al nubilato, e l'atteso biopic Il Caso Pantani, che uscirà il 14 febbraio, il giorno in cui, nel 2004, morì il grandissimo ciclista romagnolo. Molto atteso anche The map of tiny perfect things, variazione sul tema del loop temporale, che su Prime ha un'illustre precedente nel successo 2020 Palm Springs.

Di seguito la lista di tutti i film in uscita su Amazon Prime Video a febbraio, con le trame, le date di uscita, i trailer ufficiali e tutte le informazioni.

Film originali e in esclusiva su Prime Video da febbraio 2021

ANNA - data di uscita 4 febbraio

Sotto la straordinaria bellezza di Anna Poliatova si nasconde una delle più abili e temute killer. Dopo Nikita, Luc Besson torna con un elettrizzante action, pieno di colpi di scena e sequenze mozzafiato. ANNA vede Sasha Luss nel ruolo della protagonista insieme a un cast stellare tra cui la vincitrice del premio Oscar Helen Mirren, Cillian Murphy e Luke Evans.

BLISS - data di uscita 5 febbraio

Bliss è una sorprendente storia d’amore incentrata sul neo-divorziato Greg, la cui vita cade a pezzi, e sul suo incontro con l’incantevole Isabel, una donna che vive per strada ed è convinta che il mondo che la circonda, così inquinato e corrotto, non sia reale. La donna crede di vivere in una simulazione brutta e ostile dentro un mondo che invece è bello, pacifico e beato. Greg, inizialmente dubbioso, si ritroverà alla fine a scoprire che forse le folli teorie cospirazioniste di Isabel nascondono un fondo di verità. Diretto e scritto da Mike Cahill, Bliss è interpretato da Salma Hayek e Owen Wilson

Trailer

BURRACO FATALE - data di uscita 12 febbraio

Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura nel tempo, unita e scandita dalle loro irrinunciabili partite a carte. Quando decidono di partecipare ad un torneo nazionale di burraco e uscire dalla loro quotidianità, si ritroveranno improvvisamente a carte scoperte. La vita offre sempre una seconda occasione e l’amore può tornare a stravolgere a qualsiasi età. Del resto, è proprio il gioco del burraco ad avergli insegnato che una partita va giocata tutta, fino in fondo, e che nessun risultato è mai scontato.

Tutte le informazioni

THE MAP OF TINY PERFECT THINGS - data di uscita 12 febbraio

The Map of Tiny Perfect Things è basato su un racconto di Lev Grossman. Il film narra la storia di un ragazzo intelligente, Mark, che continua a rivivere lo stesso giorno in loop felicemente, ma il suo mondo viene sconvolto dall’incontro con una ragazza misteriosa, Margaret, anch’essa bloccata nello stesso loop temporale. Mark e Margret formano così un’accoppiata magnetica che li porta a scoprire tutte le piccole cose che rendono quella giornata perfetta. Quello che segue è una storia d’amore con un twist fantastico, in cui i due tenteranno di capire come – e se – sfuggire da questa giornata senza fine.

Diretto da Ian Samuels e scritto da Lev Grossman, il film è interpretato da Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris, Anna Mikami, Josh Hamilton e Cleo Fraser.

Trailer

IL CASO PANTANI - data di uscita 14 febbraio

Il caso Pantani è un noir contemporaneo, un thriller, ma anche un film d’inchiesta, un biopic, un film drammatico. Una ricostruzione accurata e avvincente della vita del campione romagnolo che svelerà particolari inediti sulla sua morte.

È il racconto di un uomo e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. Il caso Pantani è la storia di un atleta che è diventato un mito. Diretto da Domenico Ciolfi e con Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione, Libero De Rienzo, Emanuela Rossi, Monica Camporesi, Gianfelice Imparato, Paola Baldini e Giobbe Covatta.

I CARE A LOT - data di uscita 19 febbraio

Armata di una spietata sicurezza di sé, Marla Grayson (la nominata al premio Oscar Rosamund Pike) è una tutrice legale di professione affidata dal tribunale a decine di anziani. Tramite metodi loschi ma legali, truffa astutamente i suoi assistiti sottraendo loro i risparmi. È un metodo ormai ben rodato che, insieme alla sua partner d’affari e amante Fran (Eiza González), Marla utilizza con un’efficenza brutale sulla sua ultima preda, Jennifer Peterson (la due volte premio Oscar Dianne Wiest), una pensionata benestante senza eredi o famiglia. Ma quando le due scoprono che Jennifer ha un segreto altrettanto losco e alcune connessioni con uno sfuggente gangster (Il vincitore del Golden Globe Peter Dinklage), Marla è costretta ad alzare la posta in gioco, in una partita a cui possono partecipare solo i predatori, e in cui la sfida non sarà affatto leale.

Tutte le informazioni

Trailer

ADDIO AL NUBILATO - data di uscita 24 febbraio

Addio al Nubilato è una commedia tutta al femminile prodotta da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con Amazon Prime Video.

Il film è diretto da Francesco Apolloni (La verità, vi prego, sull’amore, Fate come noi) ed è tratto dall’omonima pièce teatrale di grande successo. Al centro della vicenda, quattro amiche alla vigilia di un matrimonio: Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichikawa.

Gli altri film disponibili da gennaio su Prime Video

IL PRINCIPE CERCA MOGLIE - dall'1 febbraio

Per ripassare prima dell'attesa uscita de Il principe cerca figlio il 5 marzo, Amazon ripropone il film del 1988 diretto da John Landis e interpretato da Eddie Murphy, nei panni del principe di Zamunda che va a New York, o meglio nel Queens, per trovare una donna da amare ed evitare così il matrimonio combinato.

GOBLIN SLYER: GOBLIN'S CROWN - dall'1 febbraio

Film di animazione del 2020, tratto dalla serie di light novel dark fantasy scritta da Kumo Kagyu e ambientata in un mondo fantasy dove gli avventurieri firmano contratti con una corporazione per svolgere lavori e ottenere compensi.

48 ORE - dall'1 febbraio

Il film del 1982 che lanciò la carriera di attore di Eddie Murphy, qui con Nick Nolte che interpreta la parte di un poliziotto che ottiene il rilascio di due giorni per il detenuto interpretato da Murphy, allo scopo di trovare il pericoloso evaso Albert Ganz.

UN PIEDIPIATTI A BEVERLY HILLS III - dall'1 febbraio

Ancora un titolo con Eddie Murphy in preparazione per la prossima uscita esclusiva Prime e dopo che i primi due titoli della trilogia Beverly Hills Cop erano usciti a gennaio. Nel terzo capitolo, diretto da Landis come Il principe cerca moglie, Axel Foley - Murphy indaga sull'omicidio del suo capo, l'ispettore Douglas Todd, e ritrova il vecchio collega Billy Rosewood, ora affiancato da John Flint.

PROMARE - dall'1 febbraio

Film giapponese di animazione del 2019 ambientato nella futuristica città di Promepolis, dove vive gran parte della popolazione mondiale dopo che il pianeta è stato distrutto dalle fiamme provocate dai cosiddetti Burnish, individui che hanno sviluppato pericolose capacità pirocinetiche.

VAMPIRE ACADEMY - dal 2 febbraio

Film USA di genere fantastico, del 2014. Rose e Lissa sono due amiche 17enni appartenenti a due diverse stirpi di vampiri, scappate dall'Accademia San Vladimir dopo che in un incidente è morta la famiglia di Lissa.

I MORTI NON MUOIONO - dal 2 febbraio

Commedia-horror-fantastico del 2019, frutto di una coproduzione svedese e statunitense. Alla regia Jim Jarmusch, il cast stellare è composto tra gli altri da Adam Driver, Bill Murray, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Tilda Swinton, Tom Waits, Danny Glover e Selena Gomez. Se non vi basta per vederlo sulla fiducia, ecco la trama: in una piccola cittadina americana, la polizia affronta un'improvvisa invasione di zombie.

IL DESTINO DI UN CAVALIERE - dal 6 febbraio

Film del 2001 con Heath Ledger. Ambientato nel 2001, parla di uno scudiero di nome William Thatcher (Ledger) che veste i panni (o meglio l'armatura) del defunto padrone per partecipare al suo posto a un torneo cavalleresco e cercare di diventare nobile. Lo aiuterà Geoffrey Chaucer, colui che nella realtà è considerato il padre della letteratura inglese, autore dei Racconti di Canterbury.

IL TUO ULTIMO SGUARDO - dal 7 febbraio

Dramma del 2016 diretto da Sean Penn, con Javier Bardem e Charlize Teron, rispettivamente medico umanitario e direttrice di una ONG che si incontrano e si innamorano in Liberia, devastata dalla guerra civile.

PETS 2 – VITA DA ANIMALI - dall'8 febbraio

In questo sequel animato del 2019, il cane Max è alle prese con un cono elisabettiano per curare il prurito provocatogli dal distacco da Liam, il figlio della sua padrona Katie, che ha iniziato la scuola materna.

MA - dal 9 febbraio

Thriller del 2019, con Octavia Spencer (la protagonista della miniserie Netflix Self made) nei panni di Sue Ann "Ma" Ellington, che dopo il divorzio si trasferisce in una città dell'Ohio con la figlia adolescente Maggie. Da un arresto per uso di alcolici di Maggie e del suo gruppo di amici scaturisce la vicenda inquietante al centro della storia.

STREETS OF BLOOD - dal 9 febbraio

Film d'azione del 2009 con Sharon Stone, Val Kilmer e 50 Cent. Sei mesi dopo l'uragano Katrina, a New Orleans i detective Andy e Stan svolgono indagini sulla malavita. La psicologa Nina è incaricata di incontrare e parlare con i due.

UN AMORE COSÌ GRANDE - dal 12 febbraio

Commedia musicale italiana del 2018 che parla del cantante lirico italo-russo Vladimir che dopo la morte della madre si trasferisce dal padre a Verona. Qui inizia la sua carriera di cantante e si innamora di una ragazza.

ARRIVANO I PROF - dal 16 febbraio

Divertente commedia italiana del 2018 con Claudio Bisio, Andrea Pennacchi, Lino Guanciale e Maurizio Nichetti. Nel disastrato liceo Manzoni il preside Pennacchi assume 7 professori in teoria tra i peggiori d'Italia, allo scopo di aumentare la percentuale di promossi e quindi evitare la chiusura della scuola. Ma poi scopre di essere stato imbrogliato dal provveditore...

SCAPPO A CASA - dal 22 febbraio

Commedia del 2019 con Aldo Baglio, per la prima volta senza Giovanni e Giacomo. Recita la parte di Michele, uomo ricco e superficiale che, per una serie di coincidenze, si ritrova a fuggire dall'est europeo per tornare a casa dopo essere stato scambiato per un migrante.

UBRIACHI D'AMORE - dal 26 febbraio

Commedia USA del 2019 con Salma Hayek e Alec Baldwin, coppia che cerca di nascondere i propri problemi economici alla figlia e agli amici.

ARMI CHIMICHE - dal 28 febbraio

Film di spionaggio britannico-israeliano del 2019 con Ben Kingsley e Monica Bellucci: il primo è un agente segreto del Mossad, la seconda è una consulente di un'azienda chimica.