I film in uscita a luglio su Prime Video: da non perdere The Tomorrow War e Boss Level

Per i cinefili abbonati a Prime Video, c'è un unico grande consiglio relativo al mese di luglio: se avete un lavoro, prendetevi qualche giorno di ferie. L'elenco delle uscite di luglio sulla piattaforma streaming di Amazon, infatti, è impressionante.

A inizio mese esce The Tomorrow War, un film sui viaggi nel tempo con Chris Pratt; poi la commedia italiana di Blackout Love; da vedere anche il nuovo film della mitica saga anime di Demon Slayer; continua la specializzazione in film sui loop temporali con Boss Level; Kate Beckinsale ci farà dubitare di tutto e tutti con Jolt; e ci imbatteremo in un gruppo di spietate assassine in Gunpowder Milkshake.

E questi erano solo i nuovi film Amazon Original o Exclusive. La lista delle altre uscite è sterminata: da Birdman a Manchester By The Sea per i film acclamati dalla critica, e da Bridget Jones a Karate Kid per i grandi classici da rivedere. A proposito, l'1 luglio arriva in catalogo anche Basic Instinct.

Insomma, senza ulteriori indugi, ecco tutti i film che usciranno a luglio su Prime Video, in ordine di data.

The Tomorrow War - La Guerra di domani (Amazon original)

Data di uscita: 2 luglio

Genere: fantascienza

In La guerra di domani (The Tomorrow War), il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent’anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c’è l’insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre, da cui si era allontanato (J.K. Simmons), nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.

Diretto da Chris McKay e scritto da Zach Dean il film è prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer, Adam Kolbrenner, gli executive producer sono Rob Cowan, Chris Pratt, Brian Oliver, Bradley J. Fischer. Il cast è composto da Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong, Keith Powers.

Blackout Love (Amazon Exclusive)

Data di uscita: 9 luglio

Genere: commedia

Valeria è una donna che ha capito tutto della vita. Colleziona un uomo dopo l'altro, senza mai guardarsi indietro. Allena una squadra femminile di pallavolo e, oltre alle regole del gioco, alle ragazze insegnate come comportarsi in amore per essere indipendenti ed evitare di soffrire. Quando nella sua vita torna Marco, l'unico che le ha fatto registrati la guardia e le ha rovinato l'esistenza, Valeria decide che è arrivato il momento di vendicarsi. Ma non facile come crede...

Una commedia non romantica, divertente e graffiante, dove le certezze saranno il posto ai sentimenti. Di Francesca Marino, con Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi.

Trailer

Demon Slayer: Il Treno Mugen (Amazon Exclusive)

Data di uscita: 13 luglio

Genere: anime

Tanjiro e il suo gruppo hanno completato la riabilitazione presso la Villa delle Farfalle quando un corvo del legame annuncia loro la prossima missione, devono raggiungere il treno Mugen, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo periodo di tempo.

Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro! Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta... Precipitando così in un sogno infinito!

Trailer

Boss Level (Amazon Exclusive)

Data di uscita: 19 luglio

Genere: fantascienza

Costretto a rivivere in continuazione il giorno della propria morte, l'ex agente delle forze speciali, Roy Pulver, (Frank Grillo – Come ti ammazzo il Bodyguard 2, Beyond Skyline) scopre degli indizi che portano a un progetto governativo segreto che potrebbe risolvere il mistero dietro a questo loop temporale cui sembra essere condannato.

In una corsa contro il tempo, Pulver deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma governativo che tiene in ostaggio la sua ex moglie (Naomi Watts) e minaccia la vita di suo figlio, mentre degli abili e spietati assassini gli danno la caccia impedendogli di scoprire la verità e salvare la sua famiglia. L'action star Frank Grillo torna al cinema con un grande film d'azione ispirato al mondo del gaming che ricorda le atmosfere adrenaliniche e ad alto voltaggio di Crank.

Jolt (Amazon Original)

Genere: thriller

Data di uscita: 23 luglio

Jolt narra la storia di Lindy, una donna bellissima, sprezzante e ironica con un doloroso segreto: a causa di un raro disturbo neurologico che la affligge da tutta la vita, le accade a volte di essere presa da impulsi omicidi rabbiosi che può controllare solo dandosi una scossa elettrica tramite uno speciale dispositivo a elettrodi. Incapace di trovare amore e intimità in un mondo che teme la sua bizzarra patologia, si fida finalmente di un uomo abbastanza a lungo da innamorarsene, per poi trovarlo assassinato il giorno successivo. Con il cuore spezzato e piena di rabbia, Lindy parte in una missione di vendetta per trovare l'assassino, mentre la polizia è sulle sue tracce come principale sospettata del crimine.

Con Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer e con Susan Sarandon e Stanley Tucci. Il film è diretto da Tanya Wexler e scritto da Scott Wascha.

Gunpowder Milkshake (Amazon Exclusive)

Genere: azione

Data di uscita (28 luglio)

Sam (Karen Gillian) aveva solo 12 anni quando sua madre, Scarlet (Lena Headey, la Cersei di Game of Thrones), una sicaria di élite, è stata obbligata ad abbandonarla. Sam è stata cresciuta da The Firm, la spietata associazione per cui lavorava la madre. Ora, 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme della madre ed è diventata una killer spietata. Ha talento, è efficiente e fedele.

Ma quando un lavoro ad alto rischio non va come pianificato, Sam deve scegliere tra il continuare a prestare i suoi servizi a The Firm o proteggere la vita di un'innocente bambina di 8 anni, Emily (Chloe Coleman). Con un bersaglio sulla schiena, Sam ha solo una possibilità di sopravvivere: ritrovare la madre e unirsi a lei e alle sue pericolosissime compagne, The Librarians (Michelle Yeoh, Angela Bassett e Carla Gugino).

Gli altri film in uscita a luglio su Amazon Prime Video

District 9 - data di uscita 1 luglio

Il diario di Bridget Jones - data di uscita 1 luglio

Che pasticcio, Bridget Jones! - data di uscita 1 luglio

Bridget Jones’ Baby - data di uscita 1 luglio

Now You See Me – I maghi del crimine - data di uscita 1 luglio

Cinquanta sfumature di grigio - data di uscita 1 luglio

The Karate Kid - Per vincere domani - data di uscita 1 luglio

Karate Kid II – La storia continua… - data di uscita 1 luglio

Karate Kid III – La sfida finale - data di uscita 1 luglio

Karate Kid 4 - data di uscita 1 luglio

Birdman (o L'imprevedibile virtù dell'ignoranza) - data di uscita 1 luglio

Basic Instinct - data di uscita 1 luglio

La forma della voce - data di uscita 1 luglio

Assassin’s Creed - data di uscita 1 luglio

Il primo cavaliere - data di uscita 1 luglio

Hell - data di uscita 1 luglio

Total Recall – Atto di forza - data di uscita 1 luglio

10 giorni senza mamma - data di uscita 8 luglio

Manchester By the Sea - data di uscita 9 luglio

Ben Is Back - data di uscita 9 luglio

The Witch - Vuoi ascoltare una favola? - data di uscita 15 luglio

Proximity - data di uscita 15 luglio

Seberg – Nel mirino - data di uscita 16 luglio

Wake of Death – Scia di morte - data di uscita 16 luglio

Romans - data di uscita 22 luglio

L’uomo sul treno - data di uscita 25 luglio