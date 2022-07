Novità e grandi classici, tutti i film in arrivo a luglio su Amazon Prime Video

Anche a luglio, come ogni mese, il palinsesto di Amazon Prime Video è ricolmo di nuovi film che arrivano ad arricchire il catalogo della piattaforma streaming. Oltre alla consueta valanga di titoli più o meno recenti (tra cui Spencer, Moonfall, Io c'è solo per citarne alcuni), diamo uno sguardo ai titoli nuovissimi, Original o Exclusive che siano.

Tra i primi la lista di luglio annovera il commovente Don't Make Me Go e il tenero teen drama Tutto è possibile; la seconda categoria vede invece l'uscita di Press Play, che siamo pronti a scommettere farà versare fiumi di lacrime... Guardiamo quindi l'elenco con tutti i film in uscita nelle prossime settimane su Prime Video.

Don't Make Me Go (film Amazon Original) - data uscita 15 luglio

Don't Make Me Go parla di un padre single, Max (John Cho), che quando scopre di avere una malattia terminale, nel tempo che gli resta decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore e supporto che non potrà vivere con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac). Con la promessa di fare le lezioni di guida tanto attese, convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio dalla California a New Orleans per la rimpatriata dei vent'anni dalla laurea con gli ex compagni di college, dove spera segretamente di farla ricongiungere alla madre, che molto tempo prima li ha abbandonati. In un viaggio originale ed emozionante, ricco di coraggio e ironia, Don't Make Me Go esplora il legame indissolubile ed eterno tra un padre e una figlia, raccontato dal punto di vista di due generazioni.

Press Play - La musica nella nostra vita (film Exclusive) - uscita 16 luglio

Laura (Clara Rugaard) e Harrison (Lewis Pullman) vivono la perfetta storia d'amore basata sulla loro passione condivisa per la musica. Dopo un incidente mortale, Laura ha la possibilità di salvare l'amore della sua vita quando scopre che la cassetta musicale con la loro selezione di canzoni può trasportarla indietro nel tempo. Con una colonna sonora commovente che include brani di Japanese Breakfast, Father John Misty, Dayglow e molti altri, Press Play ci ricorda che l'amore può sempre essere suonato in replay.

Nel cast Clara Rugaard, Lewis Pullman, Lyrica Okano, Christina Chang, Matt Walsh e Danny Glover. Il film è diretto da Greg Björkman e scritto da Greg Björkman e James Bachelor.

Tutto è possibile (film Amazon Original) - data uscita 22 luglio

Tutto è possibile è una deliziosa storia di formazione sulla Gen Z che segue Kelsa, una liceale trans sicura di sè, alle prese con l'ultimo anno di scuola. Il suo compagno di classe Khal si invaghisce di lei e trova il coraggio di chiederle di uscire nonostante la confusione che sa potrebbe crearsi. È una storia d'amore che racconta la gioia, la tenerezza e il dolore di un giovane amore.

Diretto da Billy Porter e scritto da Ximena García Lecuona. Nel cast si annoverano Eva Reign, Abubakr Ali e Renée Elise Goldsberry. Il film è prodotto da Christine Vachon, David Hinojosa, Andrew Lauren, D.J. Gugenheim. Executive Producer sono Ximena García Lecuona, Billy Porter e Allison Rose Carter. Le musiche sono di Leo Birenberg. Executive Music Producer sono Billy Porter e Justin Tranter.

Gli altri film in uscita a luglio su Prime: i titoli più nuovi

The Misfits - data uscita 1 luglio

Eddie & Sunny - data uscita 1 luglio

Corro Da Te - data uscita 4 luglio

Moonfall - data uscita 11 luglio

The Kelly Gang - data uscita 15 luglio

La rosa velenosa - data uscita 15 luglio

Colour Out of Space - data uscita 15 luglio

Spencer - data uscita 22 luglio

Becky - data uscita 25 luglio

Possessor - data uscita 27 luglio

How It Ends - data uscita 29 luglio

Gli altri film in uscita a luglio su Prime: i titoli meno recenti

Made In Abyss: Dawn Of The Deep Soul - data uscita 1 luglio

Un gelido inverno - data uscita 1 luglio

Split - data uscita 1 luglio

Cinquanta sfumature di nero - data uscita 1 luglio

Pitch Perfect 3 - data uscita 1 luglio

Capitan Mutanda: Il film - data uscita 1 luglio

Atomica Bionda - data uscita 1 luglio

Lady Bird - data uscita 1 luglio

L'ora più buia - data uscita 1 luglio

La Mummia (2017) - data uscita 1 luglio

Suburra - data uscita 1 luglio

Infamous - data uscita 1 luglio

Metti la nonna in freezer - data uscita 1 luglio

Notte prima degli esami - data uscita 1 luglio

Arrivano i prof - data uscita 1 luglio

Summertime - data uscita 1 luglio

Le confessioni - data uscita 1 luglio

La nostra vita - data uscita 1 luglio

Tutta un'altra vita - data uscita 1 luglio

La ragazza del punk innamorato - data uscita 1 luglio

The Tunnel - Trappola nel buio - data uscita 15 luglio

Proxima - data uscita 15 luglio

Suffragette - data uscita 16 luglio

Midsommar - Il villaggio dei dannati - data uscita 25 luglio

Bentornato Presidente - data uscita 28 luglio

Io c'è - data uscita 29 luglio