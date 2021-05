I film in uscita a maggio su Prime Video: da non perdere la nuova commedia di Carlo Verdone

Nell'elenco dei film in uscita a maggio su Prime Video un titolo vince su tutti: ed è Si vive una volta sola, la prima produzione Amazon Original di Carlo Verdone, in attesa della sua serie tv Vita da Carlo che dovrebbe arrivare entro il 2021.

Tra le novità del mese anche Chick Fight (con Alec Baldwin e Bella Thorne), The Turning, un documentario su P!NK (la cantante nota anche come Pink) e un biopic sul "re del reggaeton".

Per quanto riguarda i film "importati", nel calendario di maggio ci sono grandi classici come I segreti di Brokeback Mountain, Malcom X o I pinguini di Madagascar, ma anche perle come Relic, Yesterday, eXistenZ e Jay and Silent Bob Reboot.

Di seguito, in ordine di uscita, le novità esclusive di Prime Video e poi tutti gli altri film in uscita nel calendario di maggio.

Chick Fight (novità - Amazon Exclusive)

Data di uscita: 4 maggio

Genere: commedia - azione

Quando Anna Wyncomb viene introdotta in un fight club underground di sole donne per cercare di dare una svolta alla sua vita, scopre di essere legata alla storia del club più di quanto potesse immaginare.

Nel cast Malin Akerman, Alec Baldwin, Bella Thorne, Fortune Feimster, Dulcé Sloan.

The Boy from Medellin (novità - Amazon Original)

Data di uscita: 7 maggio

Genere: musciale - biografico

Dal regista Premio Oscar e vincitore di un Emmy Matthew Heineman The Boy From Medellín segue J Balvin nei giorni che precedono il concerto più importante della sua carriera – una performance sold-out nella sua città natale, Medellín, in Colombia. Ma con l'avvicinarsi dell’evento le strade esplodono in rivolte politiche costringendo il musicista premiato ai Latin Grammy a confrontarsi con la propria responsabilità come artista nei confronti del suo paese e delle legioni di fan in tutto il mondo.

Con l'intensificarsi della pressione pubblica sul concerto, dietro le quinte Balvin continua ad affrontare l'ansia e la depressione con cui combatte da anni. Girato interamente nella settimana che precede il concerto, The Boy From Medellín fornisce uno sguardo senza precedenti nel mondo del “Principe del Reggaeton,” e offre un approfondimento su uno dei momenti cruciali della sua vita

Si vive una volta sola (novità - Amazon Original)

Data di uscita: 13 maggio

Genere: commedia

Il professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) guida una formidabile équipe medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora): un team di eccellenti professionisti della medicina ma anche e soprattutto un gruppo di insospettabili e implacabili maestri della beffa, sorprendenti nel gioco di squadra e insuperabili nel partorire scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico Amedeo. Ma la vita e? piena di sorprese e durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del Sud d’Italia - fra incontri surreali, stupefacenti rivelazioni ed esilaranti avventure - i quattro amici inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai, un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Perche? tutto puo? succedere se sotto un camice bianco, dietro uno stetoscopio, batte un cuore da adolescente.

Trailer

The Turning - La casa del male (novità - Amazon Exclusive)

Data di uscita: 18 maggio

Genere: thriller

In una misteriosa e decadente tenuta sulla costa del Maine, una tata viene incaricata di occuparsi della cura di due orfani molto “particolari”. Molto presto scopre che sia i bambini che la casa nascondono oscuri segreti e le cose potrebbero non essere come sembrano.

Ispirato dal romanzo di Henry James, il giallo della casa stregata e? diretto dall'affascinante Floria Sigismondi (The Runaways, The Handmaid's Tale) e interpretato da Mackanzie Davis (Terminator: Dark Fate, The Martian) come la tata, Kate Mandell, Finn Wolfhard (It, Stranger Things di Netflix) come l'orfano di quindici anni, Miles Fairchild, Broklynn Prince (The Florida Project) come la sorella di sette anni di Miles, Flora Fairchild, e Joely Richardson (Red Sparrow, The Girl with the Dragon Tattoo) come la madre di Kate, Darla Mandell.

Dagli scrittori Chad Hayes e Carey W. Hayes (The Conjuring), The Turning e? prodotto da Scott Bernstein (Straight Outta Compton, Ride Along 2) e Roy Lee (It, The Lego Movie). Seth William Meyer (A Dog's Journey, Happy Death Day) e John Powers Middleton (Good Boys, The Disaster Artist) sono i produttori esecutivi.

P!NK: All I know so far (novità - Amazon Original)

Data di uscita: 21 maggio

Genere: documentario - musicale

La star P!NK e la sua “famiglia acquisita” nel viaggio realizzato durante il world tour da record del 2019 “Beautiful Trauma”, con la cantante che cerca di dividersi tra il suo ruolo di madre, moglie e performer. Tra filmati on the road e dietro le quinte, interviste e materiali personali, il regista Michael Gracey (The Greatest Showman) offre al pubblico in uno sguardo inedito sulla vita della diva.

P!NK: All I Know So Far è prodotto da Michael Gracey e Isabella Parish in collaborazione con Luminaries, Silent House e Lefty Paw Print.

Gli altri film in uscita a maggio su Prime Video

I pinguini di Madagascar - data di uscita 1 maggio

I segreti di Brokeback Mountain - data di uscita 1 maggio

Management - data di uscita 1 maggio

Betty Love - data di uscita 1 maggio

Lionheart - data di uscita 1 maggio

Hunger Games: il canto della rivolta - Parte I - data di uscita 1 maggio

Shorta - data di uscita 3 maggio

The Curse Of Sleeping Beauty - data di uscita 3 maggio

L’amore impossibile di Fisher Willow - data di uscita 4 maggio

Lies & Illusions – Intrighi e bugie - data di uscita 8 maggio

Malcolm X - data di uscita 10 maggio

eXistenZ - data di uscita 13 maggio

Relic - data di uscita 14 maggio

Sette minuti dopo la mezzanotte - data di uscita 18 maggio

Amici come prima - data di uscita 20 maggio

Jay and Silent Bob Reboot - data di uscita 20 maggio

L’ufficiale e la spia - data di uscita 21 maggio

The Good, The Bad, & The Dead - data di uscita 21 maggio

Yesterday - data di uscita 22 maggio

In guerra per amore - data di uscita 27 maggio