Novità e grandi classici, tutti i film in arrivo a maggio su Amazon Prime Video

Lo diciamo subito: se state cercando un lungo elenco di nuovi film, questo mese resterete delusi. Ma se stavate aspettando l'uscita dei film di James Bond fin da quando Amazon ha acquisito MGM, allora sarete molto contenti, anche se per il periodo limitato in cui i film della saga di 007 saranno disponibili in streaming gratis sulla piattaforma.

Per il resto, l'unica novità di maggio 2022 è Emergency, ma come sempre ci sono tantissimi film del passato più o meno recente che entrano nel catalogo di Prime Video, per la gioia dei cinefili. Date quindi un'occhiata agli elenchi qui sotto!

The James Bond Collection (film MGM) - data uscita 13 maggio

I film della collezione sono:

No Time To Die

Spectre

Skyfall

Quantum of Solace

Casino Royale

La morte può attendere

Il mondo non basta

Il domani non muore mai

GoldenEye

007- Vendetta privata

007 - Zona pericolo

007 - Bersaglio mobile

Mai dire mai

Octopussy - Operazione piovra

Solo per i tuoi occhi

Moonraker - Operazione spazio

La spia che mi amava

Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro

Agente 007 - Vivi e lascia morire

Agente 007 - Una cascata di diamanti

Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà

Agente 007 - Si vive solo due volte

Agente 007 - Thunderball: operazione tuono

Agente 007 - Missione Goldfinger

Agente 007, dalla Russia con amore

Licenza di uccidere

Emergency (film Original)

I diplomandi Sean (RJ Cyler) e Kunle (Donald Elise Watkins) stanno cercando di fare la storia del Buchanan College diventando i primi ragazzi di colore a completare il "Tour leggendario": partecipare a tutte e sette le feste del campus in una sola notte. Ma quando scoprono una ragazza bianca ubriaca che non hanno mai visto prima svenuta nel loro soggiorno, devono aiutarla considerando i pro e i contro di chiamare la polizia.

Gli altri film in uscita a maggio su Prime Video: prime e seconde visioni

Send It! - data uscita 2 maggio

Archive - data uscita 5 maggio

Mollo tutto e apro un chiringuito - data uscita 9 maggio

E noi come stronzi rimanemmo a guardare - data uscita 28 maggio

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - data uscita 28 maggio

Respect - data uscita 30 maggio

Gli altri film in uscita a maggio su Prime Video: i titoli più vecchi

Cloud Atlas - data uscita 1 maggio

Mia e il Leone Bianco - data uscita 1 maggio

Il Padrino - data uscita 1 maggio

Il Padrino - Parte II - data uscita 1 maggio

Il Padrino - Parte III - data uscita 1 maggio

Hotel Transylvania 2 - data uscita 1 maggio

The Stronghold: La roccaforte - data uscita 2 maggio

Il primo Natale - data uscita 13 maggio

Amore sull’onda - data uscita 15 maggio

Un’estate romantica - data uscita 15 maggio

Una vita da star - data uscita 15 maggio

Un ranch per due - data uscita 15 maggio

Brezza d’amore - data uscita 15 maggio

Summer Love - data uscita 15 maggio

Love at Sea - data uscita 15 maggio

Aniara - data uscita 15 maggio

Monsters of Man - data uscita 15 maggio

Involontaria – L’esame - data uscita 16 maggio

Dorian Gray - data uscita 17 maggio

Figli - data uscita 23 maggio

Compromessi sposi - data uscita 24 maggio

Resident Evil: Vendetta - data uscita 28 maggio

Resident Evil - data uscita 28 maggio

Resident Evil: Degeneration - data uscita 28 maggio

Resident Evil: Apocalypse - data uscita 28 maggio

Resident Evil: Extinction - data uscita 28 maggio

Resident Evil: Damnation - data uscita 28 maggio

Resident Evil: Retribution - data uscita 28 maggio

Resident Evil: The Final Chapter - data uscita 28 maggio

Resident Evil: Afterlife - data uscita 28 maggio