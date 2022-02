Novità e grandi classici, tutti i film in arrivo a marzo su Amazon Prime Video

Tre novità e il solito lungo elenco di titoli più o meno recenti tra i film in arrivo a marzo su Amazon Prime Video. Per quanto riguarda le nuove uscite, il più atteso è certamente il thriller erotico Deep Water, ma promettono bene anche il documentario Lucy and Desi (soprattutto se avete amato Being the Ricardos) e il film Master con Regina Hall.

Per quanto riguarda gli altri film, quelli già usciti altrove, ci sono titoli interessantissimi come 3/19, Predestination, La casa di famiglia, Il lato positivo, 2067 e tanti altri...

Lucy and Desi (documentario 2022 Amazon Original) - data di uscita 4 marzo

Lucy and Desi è il documentario d’esordio della regista, attrice e comica Amy Poehler che esplora il mondo reale di una delle coppie televisive più famose d’America. Lucille Ball e Desi Arnaz hanno rischiato tutto per stare insieme. Il loro amore reciproco ha portato alla creazione dello spettacolo più influente della storia della televisione, I Love Lucy. Desi - rifugiatosi in America da Cuba - dopo che la sua famiglia ha perso tutto durante la rivoluzione cubana del 1933 è diventato prima il frontman di una band, poi un attore e infine un brillante produttore e pioniere tecnico. Lucille è nata dal nulla e, con un'etica del lavoro senza eguali, ha costruito una carriera come modella, corista e infine come attrice. Ha trovato la sua vocazione nella commedia, iniziando dalla radio. Quando finalmente a Lucille è stata concessa l'opportunità di avere il suo programma televisivo, ha insistito affinché il suo coniuge nella vita reale, Desi, fosse scelto nel ruolo di suo marito.

Sfidando gli imprevisti hanno reinventato la televisione, sullo schermo e dietro le telecamere. Il fondamento di I Love Lucy era la costante rottura e riparazione dell'amore incondizionato. Ciò che Lucy e Desi non riuscivano a far funzionare l'una con l'altro, l'hanno regalato al resto del mondo. Lucy and Desi è uno sguardo diretto e intimo nel dietro le quinte della relazione di questi due straordinari pionieri, con interviste a Lucie Arnaz Luckinbill, Norman Lear, Desi Arnaz Jr, Carol Burnett e Bette Midler.

Su Prime Video è inoltre disponibile il film Being the Ricardos, adattamento cinematografico della storia di Lucy e Desi firamato dal regista e sceneggiatore Aaton Sorkin e con i nominati ai premi Oscar 2022 Javier Bardem, Nicole Kidman e J.K. Simmons.

Deep Water - Acque profonde (film 2022 Amazon Original) - uscita 18 marzo

Ben Affleck e Ana de Armas interpretano Vic e Melinda Van Allen, un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti. Man mano che le provocazioni e i giochi psicologici che i due infliggono l’un l’altra aumentano, la situazione si trasforma velocemente in un gioco mortale fra gatto e topo e i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire. Con le interpretazioni bollenti e complesse di Ben Affleck e Ana de Armas, e diretto da uno dei più rinomati registi del genere, Acque Profonde segna il ritorno dei thriller erotici con grandi star, che sin dall’inizio catturano l’attenzione degli spettatori senza lasciarli un attimo, man a mano che scoprono fino a che punto possono arrivare i protagonisti.

Master (film 2022 Amazon Original) - uscita 18 marzo

Tre donne si sforzano di trovare il loro posto in un'università d'élite del nord-est America, vecchia quanto il luogo che la ospita. Quando attacchi razzisti anonimi prendono di mira una matricola nera - che afferma di essere perseguitata dai fantasmi provenienti dal passato della scuola - ognuna di loro cercherà di capire dove si trova la vera minaccia. Diretto da Mariama Diallo, il film è interpretato da Regina Hall, Zoe Renee, Talia Ryder, Talia Balsam e Amber Gray.

Gli altri film in uscita a marzo: prime e seconde visioni

Promises (2021) - uscita 11 marzo

3/19 (2021) - uscita 22 marzo

Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini (2021) - uscita 23 marzo

Gli altri film in uscita a marzo: i titoli più vecchi

Occupation (2018) - uscita 1 marzo

Iron Sky: Saranno nazi vostri (2012) - uscita 1 marzo

Iron Sky - La battaglia continua (2019) - uscita 1 marzo

Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012) - uscita 2 marzo

Killerman (2019) - uscita 4 marzo

Terminus (2015) - uscita 4 marzo

Predestination (2014) - uscita 7 marzo

Riddick (2013) - uscita 7 marzo

Cowboys (2020) - uscita 8 marzo

A Lady in Paris (2012) - uscita 8 marzo

Criminal Activities (2015) - uscita 10 marzo

Un piccolo favore (2018) - uscita 13 marzo

2067 (2020) - uscita 15 marzo

Riot Girls (2019) - uscita 15 marzo

Mandy (2018) - uscita 15 marzo

Sabotage (2014) - uscita 15 marzo

Padre Vostro (2013) - uscita 15 marzo

Pazza idea (2014) - uscita 15 marzo

La casa di famiglia (2017) - uscita 16 marzo

The Unhealer - Il potere del male (2020) - uscita 21 marzo

Kin (2018) - uscita 21 marzo

Solo cose belle (2019) - uscita 22 marzo