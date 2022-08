Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di settembre su Amazon Prime Video

Questo è il mese dell'attesa uscita della serie tv spinoff-prequel Gli Anelli del Potere su Prime Video, ma se volete scoprire i nuovi (e anche i vecchi) film in uscita nelle prossime settimane sulla piattaforma streaming di Amazon siete nel posto giusto.

Tra le novità, la prima in ordine di uscita è il documentario sul grande e compianto Kobe Bryant, per poi proseguire con un thriller con Naomi Watts (e un piccolo "supe" di The Boys, vedi sotto) e infine un film che mischia horror e comicità.

Ma come sanno i cinefili abbonati a Prime Video, tra i titoli non in prima visione si trovano sempre tante chicche più o meno recenti. Noi vi segnaliamo solo il Dune di Lynch del 1984, per il resto vi lasciamo alla lettura di tutti i titoli in arrivo a settembre.

Kobe: Una storia italiana (documentario Exclusive) - data di uscita 15 settembre

È il documentario su Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana tra pastasciutta, vita di paese e tifo per il calcio. Kobe - Una storia italiana è una favola unica raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili: la storia del giovane Black Mamba, l'adolescente che conquistò l'Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese. Diretto da Jesus Garcés Lambert, il documentario è scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories.

Goodnight Mommy (film Amazon Original) - data di uscita 16 settembre

Quando i due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts) e la trovano con il volto coperto di bende – a suo dire conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica – intuiscono immediatamente che qualcosa non va. La donna impone loro nuove regole della casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che i figli le hanno regalato, tutte cose che l'amorevole mamma non avrebbe mai fatto. Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano ed eccentrico, nei ragazzi si insinua un'idea inquietante: il sospetto crescente che la donna che si cela sotto le garze, che cucina per loro e dorme nella stanza accanto non sia affatto la madre.

My Best Friend's Exorcism (film Amazon Original) - data di uscita 30 settembre

Sopravvivere all'adolescenza non è facile, specialmente quando sei posseduta da un demone. È il 1988 e le due migliori amiche Abby (Elsie Fisher) e Gretchen (Amiah Miller) sono alla scoperta dei ragazzi, della pop culture e di una forza paranormale che si è avvinghiata a Gretchen come un paio di scaldamuscoli fosforescenti. Con l'aiuto di un esorcista da centro commerciale un po' troppo sicuro di sè, Christian Lemon (Christopher Lowell), Abby è determinata a riportare il demone nelle profondità dell'inferno, sempre che non uccida prima Gretchen. A tratti spaventoso e comico, My Best Friend's Exorcism è un omaggio alla cultura pop degli anni '80 e una storia senza tempo di terrore e amicizia vera. Durata: 96 minuti.

Gli altri film in uscita a settembre: prime e seconde visioni

Cyrano - data di uscita 8 settembre

Confini e dipendenze - data di uscita 10 settembre

Synchronic - data di uscita 13 settembre

Fatale - Doppio inganno - data di uscita 17 settembre

Sir Alex Ferguson: Never Give In - data di uscita 30 settembre

Playmobil The Movie - data di uscita 30 settembre

Hot Summer Nights - data di uscita 30 settembre

Gli altri film in uscita a settembre: i titoli più vecchi

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'Anello - data di uscita 1 settembre

Il Signore degli Anelli - Le due torri - data di uscita 1 settembre

Il Signore degli anelli: il ritorno del Re - data di uscita 1 settembre

Top Gun - data di uscita 1 settembre

Curiosa - data di uscita 1 settembre

L'ultimo amore di Casanova - data di uscita 1 settembre

La dottoressa preferisce i marinai - data di uscita 2 settembre

Cornetti alla crema - data di uscita 2 settembre

La poliziotta a New York - data di uscita 2 settembre

La moglie in vacanza… l'amante in città - data di uscita 2 settembre

La liceale nella classe dei ripetenti - data di uscita 2 settembre

Zucchero, miele, peperoncino - data di uscita 2 settembre

Dune - data di uscita 4 settembre

Baciami piccina - data di uscita 10 settembre

L'amico del cuore - data di uscita 10 settembre

Amore a prima vista - data di uscita 10 settembre

L'ultimo spettacolo di Pelè - data di uscita 10 settembre

The Signal - data di uscita 10 settembre

Tonno Spiaggiato - data di uscita 10 settembre

10 giorni senza mamma - data di uscita 15 settembre

Io non sono qui - data di uscita 15 settembre

Fuori controllo - data di uscita 15 settembre

Brothers - data di uscita 19 settembre

Never Back Down - Mai arrendersi - data di uscita 28 settembre