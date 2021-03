Disney+: le serie tv, i documentari e i film in uscita ad aprile sulla piattaforma di streaming

Disney ha comunicato oggi i titoli delle serie tv, dei documentari e dei film che entreranno nel catalogo di Disney+ nel mese di aprile 2021. Tra le novità, il backstage di The Falcon and the Winter Soldier, diversi documentari (di cui uno diretto da James Cameron e uno con Morgan Freeman), e la serie tv Big Shot - Cambio di direzione.

Ecco la lista delle principali uscite di Disney+ ad aprile, con i titoli, le trame e le date di rilascio in streaming.

I segreti delle balene (serie di documentari - novità)

Data di uscita: 22 aprile

In occasione della Giornata della Terra arriva su Disney+ I segreti delle balene, la nuova serie in quattro parti targata National Geographic. Prodotta dal regista premio Oscar e ambientalista James Cameron, e narrata nella versione originale dalla pluripremiata attrice e ambientalista Sigourney Weaver, la serie si avventura in profondità nel mondo delle balene per testimoniarne le straordinarie capacità di comunicazione e le intricate strutture sociali, raccontando la vita e l’amore dalla loro prospettiva.

Cambio di direzione (serie tv - novità)

Data di uscita di tutti gli episodi: 16 aprile

(Titolo originale: Big Shot) Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, un coach di basket al quale saltano facilmente i nervi riceve una seconda possibilità quando gli viene offerto l’incarico di allenare in un liceo femminile. Impara presto che per allenare le giocatrici adolescenti servono empatia ed emotività, concetti estranei allo stoico Coach Korn (John Stamos).

Mentre impara a fare squadra con le sue giocatrici, Marvyn inizia a trasformarsi nella persona che ha sempre sperato di essere. Le ragazze imparano a prendersi maggiormente sul serio, trovando il loro equilibrio sia in campo che fuori. In streaming dal 16 aprile

National Geographic: Paradisi inesplorati (serie di documentari - novità)

Data di uscita: 16 aprile

National Geographic: Paradisi Inesplorati conduce gli spettatori verso un ritiro ideale, trasportandoli in una vasta gamma di colorati e rilassanti angoli del mondo. Il pubblico viaggia verso ghiacciai blu, aridi deserti, lussureggianti foreste pluviali e metropoli pulsanti per fuggire dal frastuono della vita quotidiana. Ogni angolo di paradiso regala un’occasione per rilassarsi e ritrovare la pace interiore, mentre si è cullati dai suoni e dai panorami della natura.

Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di The Falcon and the Winter Soldier (show - novità)

Data di uscita: 30 aprile

In questo speciale di Marvel Studios Assembled dedicato al backstage di The Falcon and The Winter Soldier viene mostrato tutto quello che c’è da sapere sulla realizzazione di questa serie ambiziosa e diretta.

Mira, Royal detective (serie animata)

Data di uscita di tutti gli episodi: 2 aprile

Ambientata nella terra immaginaria di Jalpur, la serie segue la coraggiosa e intraprendente Mira, una comune cittadina che viene nominata detective reale dalla regina. Insieme al suo amico principe Neel, un abilissimo inventore, alla creativa cugina Priya e ai comici mangusta Mikku e Chikku, Mira non si fermerà davanti a nulla per risolvere un caso. Ogni episodio presenta due storie di 11 minuti piene di musica e danza che mostrano Mira che utilizza il pensiero critico e il ragionamento deduttivo per aiutare la sua famiglia, gli amici e tutta la comunità.

The story of God con Morgan Freeman (serie tv)

Data di uscita delle puntate: 23 aprile

Chi è Dio? Da dove veniamo? Perché accade il male? Cosa succede quando moriamo? Ogni essere umano sulla Terra si è posto queste domande a un certo punto della propria vita, ed è molto probabile che ogni persona abbia trovato una risposta diversa.

La serie The Story of God con Morgan Freeman di National Geographic e Revelation Entertainment, prodotta da Freeman, Lori McCreary e James Younger, porta gli spettatori in un viaggio intorno al mondo per esplorare le diverse culture e religioni nella ricerca definitiva per scoprire il significato della vita, Dio e tutte queste grandi domande che vi sono nel mezzo.

The Story of God con Morgan Freeman cerca di capire come la religione si sia evoluta nel corso della civiltà e, a sua volta, come la religione abbia plasmato l’evoluzione della società. Anche se nel nostro attuale panorama geopolitico, la religione è spesso vista come qualcosa che divide, la serie illumina le notevoli somiglianze tra le diverse fedi, anche quelle che sembrano essere in forte contrasto. Questa è una ricerca di Dio: fare luce sulle domande che hanno sconcertato, terrorizzato e ispirato l’umanità, per non parlare dello stesso Freeman.

Gli altri titoli in uscita ad aprile

- Il mistero degli squali (documentario)

- Africa: meraviglie nascoste (documentario)

- Ricominciare a vivere (film)

- Palle al balzo - Dodgeball (film)