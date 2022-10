Gf Vip, "Nikita porta iella e fa il malocchio": le pesanti accuse di Elenoire Ferruzzi

Anche in questa edizione del Grande Fratello Vip c'è una concorrente divisiva, proprio come fu Soleil Sorge. Sicuramente diverse caratterialmente, ma per molti versi simili, le due hanno portato non poca zizzania nella Casa. Al momento i gieffini sono schierati in due fazioni: quelli a cui Nikita piace e la trovano simpatica e quelli che la ritengono falsa e esagerata.

Wilma Goich, Elenoire Ferruzzi, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e anche Pamela Prati non hanno una buona opinione della gieffina, e non nascondo neanche la loro opinione, ma tra di loro Elenoire Ferruzzi è stata la più esplicita. Nella notte tra domenica e lunedì, ricostruisce Biccy, Danele Dal Moro stava giocando con Nikita, poco dopo è andato in cucina per prepararsi una tisana e si è lievemente ustionato una mano con l'acqua. Ferruzzi che era lì vicino ha esclamato: "Mettila sotto l’acqua fredda, perché l’acqua bollente ti ustiona. Questo è il malocchio amore, quella lì", riferendosi a Nikita.

Non contenta Elenoire è andata a commentare l'accaduto con Giaele De Donà: "Sì tesoro ho visto e comunque lui si è bruciato perché questa è una porta iella". E poi con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si è sfogata parlando di quanto la trovi insopportabile: "La cosa che mi infastidisce di più di lei è che fa di tutto per dare fastidio alle persone. Guardate che è così non l’ho notato solo io ed è la verità". Oltre a ciò l'icona trans ha voluto dire la sua anche sull'atteggiamento che Nikita ha con gli uomini, affermando che lei si "butta addosso" a tutti gli uomini: "C’è Nikita addosso a George? E te pareva, dimmi a chi non è addosso, c’è qualcuno che non si butta addosso? Anche alle porte. A te per adesso no Antonio, ma perché non ha potuto. Altrimenti ce l’avevi già qui adesso". Chissà se anche Nikita cercherà di ottenere la patente da iettatrice proprio come fece Rosario Chiàrchiaro nella novella di Luigi Pirandello.

