Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane per la morte di Carla Fracci

La conduttrice ha appreso la notizia in diretta e non ha trattenuto la commozione. Più volte l'aveva intervistata nei suoi programmi

Una puntata difficile, oggi, quella di Storie Italiane. Nella prima parte Eleonora Daniele aveva parlato delle gravi condizioni di salute in cui versava Carla Fracci, pochi minuti dopo invece la notizia della sua morte, appresa in diretta.

La conduttrice, che più volte aveva incontrato e intervistato la grande étoile, non ha trattenuto le lacrime: "E' morta Carla Fracci. Potete immaginare lo sconforto, la tristezza di tutti noi davanti a quella che è stata davvero una donna straordinaria, che ho conosciuto e intervistato più volte - ha detto con la voce rotta, nel silenzio dello studio - Una donna meravigliosa. Abbiamo sperato stamattina, abbiamo aperto con la notizia delle sue condizioni gravi. Speravamo ce la potesse fare, ma purtroppo non ce l'ha fatta".

Commozione e incredulità in studio, poi la telefonata di Enzo Paolo Turchi: "Se ne stanno andando i più grandi. Voglio pensare che lassù ci sia uno spettacolo da organizzare, motivo per il quale ci hanno lasciati". Eleonora Daniele ha ricordato al ballerino, in collegamento, quando proprio in un programma condotto da lei - Sabato Italiano -, qualche anno fa, lui e la Fracci ballarono il tuca tuca. "Chiudiamo in silenzio" ha salutato la conduttrice a fine puntata, rivolgendo un ultimo pensiero all'icona della danza: "Mandiamo un ciao a Carla Fracci".