Domenica In, Eleonora Daniela per la prima volta in tv con la figlia Carlotta

A Domenica In si festeggia la festa della mamma e Mara Venier, per l'occasione, ha invitato la sua amica Eleonora Daniela che per la prima volta ha presentato la figlia in tv. La conduttrice di Storie Italiane, molto riservata sulla sua vita privata - soprattutto quando si tratta della figlia, che raramente compare sui social - ha portato la bimba in studio. "Mi ha cambiato la vita" ha detto commossa, prima di farla entrare accolta da un grande applauso.

Per lei - a suo agio davanti alle telecamere nonostante fosse la prima volta - il regalo della zia Mara, sua madrina di battesimo: una bambola che l'ha lasciata a bocca aperta. Carlotta, nata nel 2020, ha giocato come se fosse nella sua cameretta, sentendosi a casa con la mamma e Mara Venier, ormai di famiglia per lei. "Lei è incredibile" ha detto Eleonora Daniele, spiegando come riesce a dividersi tra casa e il lavoro: "È come se capisse che devo lavorare e sa che ogni momento che le dedico della mia vita per me è prezioso. Mi comprende, con lei ho un rapporto incredibile. Appena posso scappo da mia figlia. La mattina vado in redazione e il pomeriggio riesco a stare con lei".

Carlotta è l'unica figlia di Eleonora Daniele e di suo marito, arrivata proprio qualche mese dopo il matrimonio.