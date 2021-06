Eleonora Daniele ricorda il fratello: "Il mondo della disabilità è faticoso, ho subito pregiudizi per anni"

La morte del fratello è una ferita sempre aperta per Eleonora Daniele. Luigi, scomparso nel 2015 a 44 anni, era affetto da autismo e per lui la conduttrice, insieme alle due sorelle, ha fondato un'associazione che sostiene le persone autistiche e i loro familiari.

Un gesto per onorare la sua memoria, ma anche per aiutare tutte le famiglie che si trovano a vivere la stessa sofferenza vissuta sulla sua pelle, come ha raccontato a 'Oggi è un altro giorno': "Il mondo della disabilità a volte è faticoso perché intorno non hai nulla. Per questo spesso le famiglie si chiudono da sole nel loro dolore. S'impara a guardare oltre, a essere speciali, originali, a guardare le cose da un altro punto di vista, a superare i pregiudizi".

"Per anni ho subito silenzi e pregiudizi"

Davanti alle foto di Luigi, Eleonora Daniele fatica a trattenere le lacrime, poi continua: "Credo che la capacità che mi ha dato il Signore, che non ha dato a mio fratello, sia proprio al servizio di tutti per raccontare silenzi e pregiudizi che anch'io ho subito per anni". La conduttrice di 'Storie Italiane' ha spiegato come si sentiva da ragazzina davanti a una situazione così difficile in casa: "Negli autistici la disabilità molte volte non si vede. Mi ricordo quando ero piccola, le mie compagne e amiche passavano di là, poi capivano che c'era qualcosa che non andava e avevano paura. Quel pregiudizio, anche se ero molto piccola, volevo ammazzarlo. Non avevo il coraggio di parlarci con le mie amiche - ha concluso, rispondendo a Serena Bortone - Guardavo, soffrivo in silenzio. Secondo me ne soffriva anche mio fratello, ma allo stesso tempo insieme a lui mi sentivo più forte".