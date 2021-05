Eleonora Daniele annuncia un futuro lontano dalla tv: “Mi sono iscritta di nuovo all’università”

Oggi Eleonora Daniele è uno dei volti di punta della Rai, ma in un prossimo futuro l’azienda dovrà fare a meno di lei. Sì, perché contrariamente alla consuetudine che mostra personaggi televisivi ancorati da decenni e per decenni alla popolarità del piccolo schermo, la giornalista conduttrice di ‘Storie Italiane’ ha raccontato di progetti che non contemplano l’esposizione mediatica, volti come sono all’esercizio della professione di psicoterapeuta per la quale sta già studiando.

Eleonora Daniele studia per diventare psicoterapeuta

Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Eleonora Daniele si è raccontata come mamma di Carlotta che tra qualche giorno compirà un anno, ma anche come donna che, in concomitanza alla sua attività televisiva, studia per diventare psicoterapeuta al fine da esercitare la professione a tempo pieno.

“Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la psicologa. Mi sono iscritta di nuovo all'università dopo la mia prima laurea in Comunicazione. Sono al secondo anno”, ha spiegato: “Se è una vita parallela? No, una vita futura. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma”. Una dichiarazione, la sua, che risuona come eccezionale nella norma di ambizioni che puntano al successo mediatico come svolta di vita. Intanto, le candidate che puntano ad essere sue eredi prendano esempio, magari studiando(la).

Eleonora Daniele e il desiderio di un secondo figlio

Un futuro professionale diverso, ma non solo: a quasi un anno dalla nascita della prima figlia Carlotta, Eleonora Daniele sogna anche di rivivere le gioie della maternità, desiderio che è condiviso con il marito Giulio Tassoni: “Mi piacerebbe avere un altro figlio, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale”.

La conduttrice 44enne è rimasta incinta in modo naturale, quando quasi non ci sperava più, circostanza che le ha regalato nuove e splendide consapevolezze. “Pensavo di non essere all'altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell'apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te”, ha confidato: “Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa. Le ho dedicato dal primo giorno una parte di me e del mio tempo”.