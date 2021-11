Eleonora Daniele contro Morgan. Lui sbotta e denuncia Selvaggia Lucarelli

Continua a far parlare lo scontro nato sabato sera a Ballando con le Stelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. In occasione delle trasmissioni Rai del mattino e del pomeriggio di oggi, sono stati molti i conduttori e gli ospiti che si sono esposti sulla diatriba che a visto la giudice e il concorrente l'un contro l'altra armati. L'oggetto del contendere è cosa nota: il cantante ha accusato (in modo colorito) la giornalista di non avere le competenze per giudicare le sue performance.

Ad attaccare Morgan per i toni usati è stata nella mattinata di oggi Eleonora Daniele: "Ho visto quello che è successo sabato sera da Milly Carlucci, poi ne parleremo domani. Ecco io mi sento di dire comunque solidarietà a Selvaggia Lucarelli per quello che è accaduto". Dichiarazioni che preannunciano dunque uno spazio dedicato alla questione nella puntata di Storie Italiane in onda nella giornata di domani.

Ospite di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone è invece proprio Morgan, che è tornato sul litigio annunciato querela nei confronti della giurata. "Una querela per violazione della corrispondenza?", domanda la presentatrice, in riferimento ai messaggio privati intercorsi tra i due e pubblicati sui social da Selvaggia. "Per violazione della privacy e dell'onore - replica l'artista - Lei sta svelando meccanismi professionali che lei non è tenuta a svelare nel caso di personaggi pubblici".

"Hai presentato una denuncia?", la domanda. "Ovvio, è la quinta puntata che sarebbe da denuncia - la replica - Mettere i piedi in testa è una cosa sbagliata. Lei deve saper dimostrare di saper giudicare e di stare al suo posto". "Ma lei è un giudice", sottolinea Bortone. E qui Morgan comincia a dare in escandescenza e conferma l'azione legale. Ma se la denuncia avrà sede opportuna è tutto da verificare.