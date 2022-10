Elettra Lamborghini commenta in diretta social la sua imitazione a Tale e Quale Show

La puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 21 ottobre 2022, vinta da Rosalinda Cannavò e la sua Francesca Michielin, ha mostrato tutti i concorrenti come sempre pronti a dare un prezioso contributo allo spettacolo con la giusta dose di divertimento.

In particolare, a destare grande ilarità del pubblico presente in studio e sintonizzato in diretta su Rai 1 è stato il duo composto da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli show che, dopo aver imitato Blanco e Mahmood e RuPaul e Elton John, ha regalato una nuova esilarante esibizionenei panni di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt. I comici hanno scatenato la platea con la hit Caramello, confermando una simpatia commentatissima sui social dove anche la diretta interessata e il suo collega hanno espresso un parere in merito alla curiosa performance.

Cirilli e Paolantoni: c'è chi ride e chi mente! ?

Rivedi l’esibizione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che interpretano Elettra Lamborghini e Rocco Hunt qui ? https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow pic.twitter.com/OAGwHSnNyT — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 21, 2022

Elettra Lamborghini commenta la sua imitazione a Tale e Quale Show

"Questa è una delle pagine più brutte della televisione italiana" ha commentato lapidario il giudice Malgioglio a proposito dell'esibizione di Cirilli e Paolantoni che hanno fatto sorridere tutti e anche i diretti interessati Elettra Lamborghini e Rocco Hunt. "Cirilli col passo di samba mi ha uccisa. Comunque finalmente ho trovato una controfigura che giuoie" ha scritto la cantante evidentemente divertita dalla performance che anche Rocco Hunt ha dimostrato di apprezzare in una storia Instagram che inquadra lo schermo della tv con il sottofondo delle sue risate.