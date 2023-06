"Mi mancano i succhiotti": Mara Venier si lascia andare parlando con Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha portato una ventata di allegria e freschezza a Domenica In. Mara Venier si è innamorata di lei e le ha anche chiesto dove vivesse per andarla a trovare e per organizzare una cena. Un'intervista durante la quale sono stati toccati anche temi molto seri, ma che poi si è conclusa tra le risate del pubblico quando Mara ha annunciato in diretta tv che le mancano i "succhiotti".

Elettra e il periodo difficile che ha affrontato

"È iniziato l'anno scorso a settembre ora non voglio mai dire che sto bene però sono stata molto triste, io non voglio usare la parola depressione, perché la depressione è proprio una malattia e io adesso sto vivendo un periodo sereno", queste le parole di Elettra e il pensiero non può non andare all'inizio della settima edizione de Grande Fratello Vip (19 settembre 2022) al quale ha preso parte anche Ginevra Lamborghini. Le due sorelle non hanno un buon rapporto, non si parlano ormai da anni e infatti Elettra non l'ha neanche invitata al suo matrimonio. Durante il periodo in cui Ginevra è stata all'interno del reality ha parlato ogni tanto della sorella affermando che a lei dispiaceva non avere rapporti. Elettra ha sempre rimandato al mittente ogni tentativo televisivo della sorella di riappacificarsi e le ha mandato anche una diffida per impedirle di parlare di lei. Non è detto che il malessere della cantante

sia dovuto alla sorella, ma è una coincidenza sicuramente sospetta.

https://www.today.it/media/grande-fratello-vip/elettra-lamborghini-diffida-ginevra.html

"Io vivo per mio marito e il mio lavoro, e se vogliamo il mio cavallo. Mi considero una persona buona e quando vedo tanta cattiveria mi sono molta rattristita, non sapevo quale fosse il mio senso... Io ci rimango male perché mi dispiace, io cerco sempre di capire perché succedono determinate cose, magari questa persona ha avuto mille problemi, non riesce a trovare la sua strada e cerco di trovare del buono, ma è difficile", ha aggiunto ancora Elettra.

A questo punto Mara Venier interviene per darle un consiglio: "L'unica cosa che io ho capito, tra delusioni tradimenti e coltellate alle spalle, l'unica cosa è allontanarsi da chi non ci vuole bene, non bisogna avere rancore, io mi difendo dicendo non ti voglio". "Per i soldi e la fama alcuni farebbero di tutto e grazie alla mia psicologa sto piano piano capendo", ha infine aggiunto l'ereditiera (e questo potrebbe essere un riferimento alla sorella...).

Elettra, l'amore per il marito e i succhiotti

Venier ha poi chiesto a Elettra di parlare di suo marito, l'ospite con il sorriso sulle labbra e gli occhi pieni d'amore ha descritto il suo Nick van de Wall come un angelo.

"Io ho incontrato un angelo, io non so se ci vede però lo voglio salutare: "Ti amo". Io sono tanto fortunata. Ci siamo incontrati durante un festival, ci hanno presentati ma io non parlavo benissimo inglese. Poi lui ha iniziato a scrivermi su Instagram e mi invita nel suo studio per registrare, io ero felicissima lui è un produttore importante. Quando sono andata non abbiamo più parlato di musica e ci siamo innamorati guardando le foglie di un albero, sentendo il vento. Giuro! Io poi ero super timida, sono molto timida con gli uomini, e gli ho detto: 'Se te provi a baciarmi io non ti voglio più vedere'".

"Io da quando ho conosciuto lui non guardo nessun altro, sono diventata asessuata", aggiunge Lamborghini e a questo punto Mara le chiede se i due facciano sesso ed Elettra senza rispondere verbalmente mostra due succhiotti che ha sul collo. A questo punto Mara esplode a ridere e chiosa: "Eh i succhiotti, anche con mio marito li avevo, ho una grande nostalgia adesso. Evviva i succhiotti, capito Nicola?".