Elezioni 2022, tutti i programmi in partenza su Rai, Mediaset e La7

Le elezioni del 25 settembre 2022 hanno indotto a un cambio radicale dei palinsesti estivi della tv italiana. L'esigenza di raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle coalizioni in vista dell'election day ha spinto le principali reti ad anticipare la messa in onda delle dirette televisive, così da informare in tempo reale i cittadini che avranno ampia scelta rispetto ai canali su cui sintonizzarsi.

Di seguito, dunque, l'elenco della programmazione di approfondimento per seguire le elezioni politiche, prevista dalle principali reti.

Elezioni 2022 sulla Rai

Dopo Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata già iniziato domenica 24 luglio su Rai3, Il Fatto Quotidiano anticipa che anche Bianca Berlinguer e Bruno Vespa torneranno in onda, rispettivamente, con #Cartabianca e Porta a Porta (Rai1, come sempre) martedì 30 agosto. Marco Damilano, invece, debutterà in Rai con il programma La torre e il cavallo lunedì 22 o 29 agosto, in access prime time su Rai3.

Sempre su Rai3, Agorà estate si allunga sino alle ore 12, mentre il talk Filorosso condotto da Giorgio Zanchini con Roberta Rei raddoppia al martedì e al venerdì sera in prime time. Tv Blog, inoltre, anticipa che anche Rai 2 avrà la sua parte con il Tg2 Post diretto da Gennaro Sangiuliano che occuperà una prima serata a partire da sabato 30 luglio (e poi da giovedì 4 agosto).

Elezioni 2022 su Mediaset

Anche Mediaset darà ampio spazio all'informazione anticipando le ripartenze dei programmi.

Su Rete4, in prima serata:

“Zona Bianca”: in onda il lunedì ed il giovedì. Da domenica 28 agosto riprende la nuova stagione;

“Controcorrente – Prima Serata”: il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto.

Prosegue l’appuntamento quotidiano in access prime-time;

“Dritto e Rovescio”: torna da giovedì 25 agosto;

“Quarta Repubblica”: torna da lunedì 29 agosto;

“Fuori dal Coro”: torna da martedì 30 agosto.

In day-time, inoltre, prosegue tutti giorni, dalle ore 15.30, l’appuntamento con “Tg4 – Diario del giorno” e su Canale 5, sempre in day-time, continua, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.40, “Morning News”. Dal 12 settembre, in access prime-time, dal lunedì al venerdì, riparte “Stasera Italia”, mentre prosegue l’appuntamento nel weekend con “Controcorrente”.

Su Canale 5, in day-time, da lunedì 5 settembre, tornano “Mattino Cinque News” e “Pomeriggio Cinque”.

Elezioni 2022 su La7

Il TgLa7 di Enrico Mentana inaugura un nuovo spazio informativo, in onda ogni lunedì e mercoledì – in prima serata alle 21.30 – dal titolo La Corsa al Voto. Prima puntata il 1° agosto. Alla conduzione ci sarà Paolo Celata. Il programma si inserisce nei palinsesti che vedono allungarsi In Onda in prima serata ogni martedì e giovedì e poi, a settembre, (martedì 6) il ritorno di Giovanni Floris con DiMartedì, di Corrado Formigli con Piazzapulita (da giovedì 8 settembre), da venerdì 9 settembre Diego Bianchi con Propaganda Live e da domenica 11 settembre Massimo Giletti con Non è l’Arena. La regolare programmazione di daytime, da L'Aria che Tira di Myrta Merlino a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, riprenderà il 5 settembre.