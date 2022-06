Elezioni 2022: i risultati in diretta tv, come seguirli (13 giugno 2022)

Ieri, 12 giugno, i cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per le elezioni amministrative (in 978 comuni) e per cinque referendum riguardanti la giustizia. La nostra televisione propone ai telespettatori diverse opportunità per seguire lo spoglio per i risultati e i commenti ai verdetti finali. Scopriamo insieme gli speciali (e i relativi orari) in onda oggi, 13 giugno, sulle varie emittenti nazionali.

Mentre i risultati del referendum saranno noti nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 giugno, per lo spoglio riguardante le elezioni amministrative bisogna aspettare le 14.00 di lunedì. Il telespettatore può seguire gli esiti delle elezioni in vari modi e su varie emittenti, che andiamo ad elencare:

Rai

- Curato dalla redazione del Tg1 di Monica Maggioni, lo speciale di Rai 1 ha inizio alle ore 14 e, fino alle 17:15, offre le proiezioni dei comuni più importanti e i dati dello spoglio in tempo reale per tutti i comuni chiamati al voto.

- In prima serata, a partire dalle 21.25, va in onda uno speciale Porta a porta, dove Bruno Vespa parla con ospiti in studio e in collegamento dei risultati del referendum e delle amministrative.

- Su Rai3 è invece previsto uno "Speciale TG3 - Risultati Elezioni Amministrative", che coprirà la fascia oraria 14.30-17.15.

- RaiNews24 offre uno speciale elezioni a partire dalle 13:50.

Mediaset

- Rete 4 si conferma il canale Mediaset delle elezioni del 2022: alle 13.55 ha inizio lo Speciale Tg4, con le proiezioni del voto nei comuni affidate all’istituto Tecnè.

- Durante la prima serata, a partire dalle 21.15, va in onda una puntata di Quarta Repubblica dedicata alle elezioni amministrative e al referendum. Nicola Porro intervista ospiti in studio e in collegamento.

- Nel corso della giornata Tgcom24 fornisce aggiornamenti sui risultati delle elezioni.

La 7

- Attesa per lo speciale di La7: dalle 14 Enrico Mentana conduce il programma, che garantisce interventi di ospiti e le proiezioni di Swg sulle comunali di Genova, Padova, Palermo, Parma e Verona.