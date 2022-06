Elezioni amministrative e referendum, Exit Poll e risultati: quando e dove seguirli

Domenica 12 giugno si vota dalle 7 alle 23. Il popolo italiano è chiamato al voto per le elezioni amministrative (in 978 comuni) e per cinque referendum inerenti alla giustizia. Come di consueto la nostra televisione offre ai cittadini l’opportunità di seguire gli exit poll e i risultati finali delle elezioni. Scopriamo gli speciali in onda oggi dedicati all’argomento.

Elezioni amministrative e referendum: come seguirli in tv (domenica 12 giugno)

Rai 1 - Alle 22.45 comincia l'mmancabile speciale Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. Il Consorzio Opinio fornirà i primi dati sulle amministrative e sul referendum. La Rai ha comunicato che diffonderà gli exit poll riguardanti sei città: Catanzaro, Genova, L’Aquila, Palermo, Parma e Verona. Alle 22.50 ha inizio su Rai 3 lo “speciale amministrative” curato dalla redazione del Tg3. Anche in questo caso sarà il Consorzio Opinio a fornire le proiezioni e i primi risultati ufficiali. Ricordiamo che per le amministrative sono particolarmente importanti gli exit poll, mentre sui referendum sono decisivi i dati del quorum, dato che hanno bisogno del 50% più uno (degli aventi diritto al voto) per essere invalidate. In caso contrario saranno ritenuti nulli. Per quanto riguarda Mediaset, sarà Giuseppe Brindisi con il suo Zona Bianca (Rete 4) ad occuparsi, dalle 21.30, delle elezioni. La rete, però, non ha ancora comunicato se verranno forniti Exit Poll e proiezioni.

Gli irriducibili di Enrico Mentana dovranno attendere la giornata di domani, 13 giugno, per vedere in scena il Direttore. Nel corso della diretta serale di Non è l’arena, Massimo Giletti terrà aggiornati i telespettatori attraverso news, curiosità e commenti. Su Sky Tg24 è invece previsto, a partire dalle 22.30, uno 'Speciale Election Day', con commenti e l'intervento degli esperti di YouTrend.