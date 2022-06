Elezioni amministrative: come seguire - oggi e domani - i ballottaggi in tv

Domenica 26 giugno si vota: 65 comuni italiani (di cui 13 capoluoghi di provincia) sono richiamati alle urne. In attesa di scoprire nuovi e confermati sindaci vediamo in che modo i nostri palinsesti televisivi offrono l’opportunità di seguire gli esiti dei ballottaggi Dalla Rai a Mediaset, da La7 a Sky: scopriamo gli speciali, in onda oggi e domani, dedicati all’argomento.

Elezioni amministrative - Ballottaggi

Ritorno al voto per molti italiani: domenica 26 giugno è il giorno dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Dopo le elezioni del 12 giugno, tredici capoluoghi di provincia sono rimasti senza sindaco, dato che nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza richiesta del 50%+1. I comuni capoluogo provinciale al ballottaggio sono Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Verona, Viterbo, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Catanzaro e Barletta. In totale i comuni coinvolti sono invece 65 in tutta Italia.

Come seguire i ballottaggi in tv (domenica 26 e lunedì 27 giugno 2022)

I telespettatori che vogliono essere aggiornati circa i risultati dei ballottaggi elettorali hanno più di una possibilità. Nel corso della giornata di oggi, 27 giugno, su La7 va in onda una puntata speciale di “In onda”, condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Con l’inizio fissato per le 20.35, la diretta si giungerà fino alle 22.40 circa, quando la linea passerà a uno “Speciale Tg La7 – Ballottaggi elettorali”, condotto da Enrico Mentana.

Presenti analisti e politici. Su Rete 4 alle 20.30 va in onda una puntata di “Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili; seguito alle 21.20 da “Zona bianca”, con Giuseppe Brindisi. Gli argomenti della serata vanno dalla guerra fra Russia e Ucraina ai referendum del 12 giugno, ma potrebbe esserci spazio anche per i ballottaggi elettorali. Per quanto riguarda la giornata di lunedì 27, appuntamento alle 23.20 con “Porta a Porta Speciale Elezioni Ballottaggi”, in collaborazione con il TG1.

Previsti commenti sull'esito dei ballottaggi con ospiti in studio e in collegamento. Alle 21.20 su Rete 4 va in onda l’ultima puntata stagionale di “Quarta Repubblica”. Condotto da Nicola Porro, non sappiamo se il programma ha in serbo uno spazio da dedicare ai ballottaggi elettorali. Su La7 viene trasmessa alle 20.35 una puntata di “Otto e mezzo”. Lilli Gruber e i suoi ospiti discuteranno degli esiti elettorali. Nel corso delle giornate di domenica 26 e di lunedì 27 giugno RaiNews 24 e Sky Tg24 garantiscono frequenti aggiornamenti sull’affluenza al voto e, successivamente, sui risultati dei ballottaggi elettorali.