Elezioni politiche 2022, come seguirle in tv: Exit Poll e risultati

Domenica 25 settembre i cittadini italiani sono chiamati alle urne. Il voto riguarda le elezioni politiche nazionali. Come di consueto, i palinsesti della nostra televisione si popolano di programmi interamente dedicati all’evento. Dalla Rai a Mediaset, da La7 a Sky: leggiamo come seguire in tv, oggi e domani, gli exit poll e i risultati di queste elezioni.

Elezioni: come seguirle in tv

Domenica 25 settembre

Su Rai 1 Bruno Vespa apre alle 22.40 il suo “Porta a Porta - Speciale Elezioni”. Alla stessa ora parte su Rai 3 lo speciale Tg3. A questi si aggiunge a partire dalle 24.00 “Tg2 Speciale Elezioni”.

I primi dati saranno forniti alle 23 in punto, con gli attesi Exit Poll. Questi saranno opera del Consorzio Opinio. Pochi minunti prima della mezzanotte arriveranno le prime proiezioni per il Senato. Le tre reti della Rai ospiteranno politici e giornalisti, in studio e in collegamento. Raccoglieranno, quindi, i momenti dell’attesa e le reazioni dei primi risultati.

A partire dalle 23 anche Rai News 24 attiverà un costante aggiornamento sui risultati elettorali.

Su Mediaset va in onda, a partire dalle 21.20, una puntata speciale di “Quarta Repubblica”. In occasione del voto Nicola Porro chiuderà il programma ben oltre la mezzanotte. Partirà con l’ascoltare gli umori dell’attesa e raccoglierà, dalle 23, i commenti riguardanti i risultati dei primi Exit Poll.

A partire dalle 22 Enrico Mentana e la sua squadra saranno impegnati con uno “Speciale Tg La7 – Elezioni politiche”. Risultati, aggiornamenti, commenti: come già accaduto in passato, anche stavolta la maratona elettorale della rete coprirà l’intera notte.

Sky Tg24 ha annunciato copertura a 360°: dalle 22.30 di domenica alle 24.30 di martedì, 50 ore di maratona con lo speciale "La sfida del voto", con aggiornamenti in tempo reale e interventi di prestigiosi ospiti.

Lunedì 26 settembre

Il giorno successivo a quello del voto sarà possibile seguire i risultati elettorali attraverso una gran quantità di programmi speciali, tutti arricchiti da ospiti, interviste a giornalisti e politici, considerazioni su quello che sarà il futuro del nostro paese.

Tra gli appuntamenti più significativi delle reti Rai troviamo, in ordine cronologico, il “Tg 2 – Speciale elezioni”, in onda a partire dalle 10 del mattino; “Speciale Tg3: elezioni politiche”, dalle 12.25; “Tg1 speciale elezioni”, dalle 14.05; la versione pomeridiana dello speciale Tg2 (dalle 16.30). Chiude Bruno Vespa con il suo “Porta a Porta”, in onda a partire dalle 23 su Rai 1.

L’appuntamento con Mediaset è prevalentemente concentrato nel serale “Quarta Repubblica”, su Rete 4: a partire dalle 21.20 Nicola Porro illustrerà i risultati delle elezioni politiche, raccogliendo poi commenti di politici e giornalisti

Ciò che propone La7 è invece un semplice proseguimento della maratona partita la sera prima: Enrico Mentana andrà poi avanti fino alle 20 (con la sola pausa fissata per le ore 13.30, per il Tg della rete). In serata andrà in onda una puntata di “Propaganda Live – Speciale elezioni”, con Diego Bianchi e i suoi ospiti.