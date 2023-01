"Elisa: An Intimate Night", stasera in tv: anticipazioni, scaletta, ospiti

La voce e la musica di Elisa rivisitate il chiave intima. Quella in onda stasera è la registrazione del concerto tenuto a dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano. Nel corso dello show salgono sul palco tanti artisti ed amici della cantautrice.

An Intimate Night: le anticipazioni del concerto di Elisa

Nata nel 1977 a Trieste, Elisa è ormai da anni una delle realtà più solide del panorama musicale italiano. Dopo i primi lavori dal respiro internazionale, che la vedevano cantare esclusivamente in inglese, la vittoria al Festival di Sanremo 2001 con la canzone "Luce (Tramonti a Nord Est)" le ha dato un lustro popolare che ha prodotto una lunga serie di album, canzoni e successi.

Il 2022 è stato per Elisa un anno eccezionale: la canzone "O forse sei tu", che l'ha vista calcare a distanza di anni il palco dell'Ariston (classificandosi al secondo posto); il doppio album "Ritorno al futuro/Back to the Future"; i trenta concerti del Back to the Future Live Tour; un tour europeo di otto date; per finire, tra dicembre e gennaio 2023 un tour nei teatri italiani che prende il nome di "An Intimate Night"

Rai 2 trasmette oggi, 5 gennaio 2023, la registrazione della data del 10 dicembre, tenuta al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Come suggerisce il titolo, l'intimità è la caratteristica portante di un concerto dove i brani di Elisa sono stati riarrangiati per pianoforte, chitarra e quintetto d’archi. I concerti sono stati realizzati con la collaborazione del musicista, arrangiatore e produttore Durdust, che si esibisce anche sul palco. Sono molti gli ospiti che questa sera duettano con la cantante: Luciano Ligabue, Mahmood, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Rkomi, Tommaso Paradiso e Brunori Sas. Presente, inoltre, l'attore Edoardo Leo.

Oltre ai brani già menzionati, Elisa propone canzoni come "Promettimi", "Labyrinth", "Come te nessuno mai", "Un filo di seta negli abissi", "No Hero", "Qualcosa che non c’è", ""Palla al centro", "Seta".

Dove vedere "An Intimate Night" in tv (5 gennaio 2023)

Il concerto di Elisa "An Intimate Night" va in onda oggi, 5 gennaio 2023, dalle 21.20 su Rai 2; ed è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.