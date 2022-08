Tg1, Elisa Anzaldo assente dalla Rassegna Stampa dopo la battuta sui "peccati" di Giorgia Meloni

"Mi rendo conto che una battuta venuta male, nella rassegna delle 7 del mattino, sta dando spazio a interpretazioni distorte del mio pensiero": così la giornalista del Tg1 Elisa Anzaldo ha commentato l'episodio avvenuto nella rassegna stampa di lunedì 3 agosto, quando la sua battuta sui 'peccati di Giorgia Meloni' ("ce ne sono tanti altri" ha detto parlando con il condirettore del Corriere dello Sport ed ex direttore del Mattino, Alessandro Barbarano) ha sollevato un vespaio di polemiche. "Nella conversazione con Alessandro Barbano ho chiosato sulla metafora calcistica, ma il risultato finale è stato diverso da quello che avrei voluto" ha precisato: "Nelle mie intenzioni parlavo ancora di calcio. Poiché il tono è stato avvertito come improprio, me ne scuso".

Faccenda chiusa? Non è detto, perché il giorno dopo la bufera mediatica che ha provocato tutta una serie di reazioni contrariate per il discusso commento, la giornalista non era al suo posto a condurre la Rassegna Stampa del Tg1. Al suo posto, a sorpresa, il collega Marco Valerio Lo Prete. Se verso Anzaldo siano stati presi provvedimenti più seri, al momento, non è dato sapere.

"Se peccato è, in questo caso non è il peggiore peccato di Giorgia Meloni" dice Alessandro Barbano riferendosi al passaggio da tifosa laziale a tifosa romanista fatto dalla leader di FdI. "Ce ne sono tanti altri" dice ridendo Elisa Anzaldo. Questa battuta le costerà caro? #Tg1 pic.twitter.com/wagMaPHCTH — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) August 3, 2022

La battuta di Elisa Anzaldo e le reazioni

Elisa Anzaldo parlava del mistero sulla fede calcistica della numero uno di Fratelli di Italia, oggi romanista, in passato – pare – laziale, con Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport che ha commentato così il cambio di casacca della leader politica in ascesa: "Se peccato è, non è il peggior peccato di Giorgia Meloni". E' stato allora che la giornalista ha aggiunto: "Ce ne sono tanti altri".

Le parole della giornalista hanno provocato una serie di reazioni. Duro l'intervento della direttrice del Tg1 Monica Maggioni che ha scritto un messaggio alla redazione: "Carissimi, siamo nel mezzo di una campagna elettorale estremamente complessa che richiede il massimo della nostra concentrazione e professionalità. Un episodio accaduto nella Rassegna Stampa di questa mattina mi spinge a ricordare che il nostro dovere è quello di andare in onda restituendo ai nostri spettatori il senso di sobrietà e di totale equilibrio proprio del servizio pubblico. Per questa ragione dobbiamo tutti porre una attenzione ancora maggiore del consueto in tutto quello che facciamo e diciamo in onda. Certa di poter contare su ognuno di voi vi auguro buon lavoro".

"La vicenda di Anzaldo, con le battute su Giorgia Meloni, è il primo simbolo dello spostamento a sinistra dei contenuti informativi della Rai - talk, strisce, contenitori condotti da giornalisti di sinistra o culturalmente - che prevederà un massacro della par condicio e del pluralismo" ha detto il commissario di Vigilanza Rai, deputato FDI Federico Mollicone: "Proprio ieri in Vigilanza Rai abbiamo approvato la delibera sulla par condicio che entrerà in vigore il 10 agosto. Ho chiesto l'estensione anche ai contenuti informativi e, su richiesta di Fdi, il presidente Barachini scriverà all'Ad Fuortes per l'immediata applicazione della par condicio, cosí da evitare questo genere di situazioni, ma evidentemente qualcuno fa finta di non sentire".

"La Lega chiede alla Rai l’immediata sospensione di Elisa Anzaldo dalla partecipazione ai programmi dopo lo spettacolo indecente visto stamane durante la rassegna stampa del Tg1. E’ inaccettabile che un volto di primo livello quale Anzaldo, che è conduttrice del Tg1 delle 20 ovvero il principale e più seguito telegiornale dell’azienda su scala nazionale, si permetta di deridere un leader politico senza contraddittorio e durante un appuntamento informativo come la rassegna del mattino", hanno affermato in una nota i parlamentari della Lega in commissione Vigilanza Rai.