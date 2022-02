Cercando Elisa - Il delitto Claps: i retroscena di una storia lunga 17 anni

Cercando Elisa – Il delitto Claps è il documentario che racconta la lunga e tragica vicenda dell’omicidio di Elisa Claps, in onda stasera sul canale NOVE alle 21:25.

L’omicidio di Elisa Claps

Domenica 12 settembre 1993 Elisa Claps, studentessa 16enne di Potenza, si reca con l’amica Eliana alla messa della chiesa della Santissima Trinità. Dopo aver percorso via Pretoria, tuttavia, c’è una piccola esposizione di auto d’epoca; qui le ragazze si fermano, si separano e infine si perdono di vista. Eliana andrà a citofonare al fratello di Elisa, Guido Claps, che però non ha notizie della sorella. Danilo Restivo, un amico di Elisa, dirà di averla incontrata prima di pranzo, ma di non sapere dove poi fosse andata. Partono così le squadre di ricerca a Potenza e dintorni, che però non troveranno niente per anni. Il 17 marzo 2010 i resti di Elisa Claps vengono ritrovati nascosti nel sottotetto proprio della chiesa della Santissima Trinità, scoperti per caso da alcuni operai durante dei lavori di ristrutturazione. Reggiseno e jeans sono strappati, a suggerire un’aggressione sessuale prima dell’omicidio. Il colpevole è Danilo Restivo, che verrà condannato a 30 anni di carcere dal Tribunale di Salerno. Il killer riceverà anche l’ergastolo dalla Crown Court di Winchester, in Inghilterra, per l’assassinio di Heather Barnett, uccisa e mutilata nel 2002.

Cercando Elisa: il documentario di NOVE

Il documentario ripercorre la storia, i retroscena e le zone d’ombra di una vicenda senza precedenti, uno dei delitti irrisolti più celebri degli ultimi decenni, che si sviluppa nell’arco di ben 17 anni. Tra immagini, filmati, testimonianze e ricostruzioni, scopriremo il profilo di Restivo, un killer freddo e calcolatore, e la drammatica fine della giovane studentessa potentina.

