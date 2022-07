Cosa si sarebbero detti Elisa Esposito e la produzione del "Gf Vip"

Elisa Esposito al Grande Fratello Vip? Mentre si rincorrono le voci circa la partecipazione della "maestra di corsivo" al reality show di Canale 5, è la diretta interessata a mettere un punto ai pettegolezzi rivelando quella che sarebbe la sua versione dei fatti. "Non voglio che escano notizie false, quindi chiarisco", esordisce sui suoi profili Instagram la 19enne genovese. "Smentisco tutte le voci che stanno girando. Non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare. Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono".

Insomma, sarebbe stata proprio Elisa a dare picche alla trasmissione di Canale 5 e non il contrario. Una versione opposta a quella che è circolata fino ad oggi e che era stata fornita da TvBlog, secondo cui lo staff del Gf Vip aveva messo alla porta la tiktoker perché colpevole di aver "spoilerato" il provino. "Io non ci vado. Ma perché l’ho scelto io, non perché ho fatto un TikTok o ho spoilerato", taglia corto lei.

Intanto la redazione della trasmissione è al lavoro per la prossima edizione, al via lunedì 12 settembre. Nessun nome è certo tra quelli spifferati circa i probabili concorrenti, mentre di sicuro sulla sedia degli opinionisti rivedremo Sonia Bruganelli, affiancata stavolta dall'inedita Orietta Berti.