Ballando con le stelle, Elisa Isoardi: “Caviglia quasi rotta”

Dopo la visita medica di qualche ora fa, la mancata partecipazione di Elisa Isoardi nella prossima puntata di ‘Ballando con le stelle’ si fa sempre più concreta. “Ho una caviglia quasi rotta e sabato non penso proprio di ballare, però si naviga a vista”, ha affermato la conduttrice in gara nel dance show di Rai1 all'Adnkronos. L’infortunio alla caviglia destra aveva già segnato l’esibizione di Elisa Isoardi nella scorsa puntata durante la quale aveva ballato con una vistosa fasciatura alla caviglia. Nei giorni successivi, poi, il peggioramento fino alla necessità di interrompere gli allenamenti.

Elisa Isoardi in stampelle: il racconto sui social

“Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento”, ha esordito Elisa Isoardi qualche ora fa a corredo del video Instagram che ha ripreso la visita medica a cui si è sottoposta: “Purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi sono dovuta tornare dal dottore… risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre”. Per tutto il tempo della visita al suo fianco c’è stato Raimondo Todaro con cui è nato un legame molto speciale evidente anche dai gesti affetto riservati alla partner stesa sul lettino. “Non sai quanto mi rode, ci mancava pure il gesso. Non avevo mai avuto un'ingessatura, grazie a Ballando con le stelle!”, ha affermato lei che dovrà sottoporsi a un’iniezione al giorno per guarire quanto prima.

Ballando con le stelle, gli imprevisti di questa sfortunata edizione

Elisa Isoardi è l’ultima in ordine di tempo ad accusare problemi tali da compromettere il normale svolgimento di questa caotica edizione di Ballando con le stelle. Dopo il rinvio dalla primavera all'autunno a causa del lockdown, nel dance show di Rai Uno ci sono stati i casi di contagio da coronavirus di Daniele Scardina e Samuel Peron e gli infortuni di Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano, oltre all’intervento di appendicite di Raimondo Todaro.