Elisa Isoardi, fuori dal mezzogiorno di Rai1 ma prova a salvare i 'suoi' cuochi: l'appello alla Clerici

E' un vero e proprio appello quello di Elisa Isoardi, che rimasta fuori dal mezzogiorno di Rai1 - ma non dal palinsesto, visto che la prossima stagione condurrà 'Check-Up', storico programma ripescato dalle teche - vorrebbe che fosse salvato il posto almeno ai cuochi che l'hanno accompagnata quest'anno a 'La Prova del Cuoco' e si rivolge direttamente ad Antonella Clerici, che torna a settembre con 'E' sempre mezzogiorno'.

"Antonella, per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest'ultimo anno - chiede Elisa Isoardi sulle pagine di Nuovo Tv - Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione". La conduttrice ci tiene molto: "Mi dispiacerebbe proprio tanto se Antonella non lo facesse", facendo il tifo in particolare per Alessandra Spinsi, Natale Giunta e Daniele Persegani.

Sperando di essere ascoltata, Elisa Isoardi fa poi un augurio alla collega che si riprende il testimone: "Non posso che augurarle il massimo! E poi spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz'altro la inviterò nei miei. Ho 37 anni, ho ancora tanto da fare. Guardo avanti e sono contenta di queste mie due nuove sfide lavorative perché mi piace variare, lo trovo stimolante".