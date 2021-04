Elisa Isoardi al posto di Federica Panicucci su Canale 5? L’indiscrezione bomba

Siamo ancora ad aprile, ma le voci sui possibili nuovi assetti che potrebbero segnare la prossima stagione televisiva già circolano per delineare scenari più o meno verosimili. Dopo quella più clamorosa che racconta di una presunta trattativa tra Barbara d’Urso e la Rai, arriva adesso l’indiscrezione riguardante due altre protagoniste dell’attuale scena mediatica, Elisa Isoardi e Federica Panicucci, indicate al centro grandi manovre in corso a Cologno Monzese.

Secondo quanto riportato nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi, nei piani alti di Mediaset si racconta che la ex timoniera della ‘Prova del cuoco’, attualmente concorrente dell’Isola dei Famosi’, al suo rientro dall’Honduras occuperà un ruolo di primo piano su Canale 5 con un programma che potrebbe essere uno spin off di Mattino 5 durante il weekend. L’obiettivo è quello di prendere il posto di Federica Panicucci nella prossima stagione televisiva, si legge sul settimanale che insinua così l’ipotesi di un avvicendamento tra le due donne.

Al momento si tratta solo di rumors che vanno ad aggiungersi a quelli precedenti riguardanti una certa attenzione che il Biscione starebbe riservando alla 38enne piemontese, ormai fuori dai vincoli contrattuali con mamma Rai e pronta a occupare un posto di riguardo nel panorama Mediaset.

“Elisa Isoardi ha accettato il reality in cambio di un programma suo”

Questo per Elisa Isoardi è un periodo di grande visibilità. Dopo l’addio al programma ‘La Prova del cuoco’ e la partecipazione a ‘Ballando con le stelle’, la presentatrice ha abbandonato gli studi Rai per volare in Honduras come naufraga dell’Isola dei Famosi. La sua presenza nel reality riscuote successo, del pubblico italiano come di quello straniero, e c’è chi sostiene che questa esperienza sia propedeutica a un nuovo capitolo professionale proprio sulle reti Mediaset. “Ha accettato il reality in cambio di un programma suo” sostengono fonti citate dal Fatto Quotidiano che fa riferimento a possibili trasmissioni come Domenica Live o, appunto, uno spin off di Mattino 5 per il weekend.