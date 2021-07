Boccone amaro per Elisa Isoardi, dopo la Rai anche Mediaset chiude le porte

Il naufragio in Honduras avrebbe dovuto essere il preludio di un'imminente e sfolgorante carriera in Mediaset, invece per il momento - e almeno fino al prossimo anno - 'L'Isola dei Famosi' è l'unica medaglia al petto che può sfoggiare Elisa Isoardi al Biscione. La conduttrice, approdata nell'azienda diretta da Piersilvio Berlusconi per dare quasi un colpo di coda alla Rai, dimostrando che c'erano ben altri lidi ad accoglierla dopo il benservito di Viale Mazzini, è rimasta con un palmo di naso.

Dopo i rumors che la volevano già al timone di una presunta versione weekend di 'Mattino Cinque' o di un programma di salute su Rete 4 - come si era già precedentemente vociferato in Rai con lo storico 'Check-up', che torna sì, ma non con lei - la conduttrice resta clamorosamente a bocca asciutta. Non solo il suo nome non compare nei palinsesti della prossima stagione, ma le parole di Berlusconi junior suonano come una silurata senza precedenti: "Ad oggi non c'è nessuna volontà particolare di utilizzarla, nonostante sia un'ottima professionista - ha spiegato rispondendo alle domande dei giornalisti - Ne abbiamo già tanti".

Doppia doccia gelata per Elisa Isoardi, che non ha commentato la notizia ed è corsa a leccarsi le ferite dalla mamma in Piemonte. "La mia terra, i miei affetti, la mia mamma" scrive su Instagram, dove in tanti le stanno scrivendo parole di affetto e solidarietà, sperando di rivederla presto in tv. "La professionalità e la correttezza ripagano sempre" la incoraggia una follower. Lei non risponde, ma raccoglie tanto affetto che senza alcun dubbio le servirà per rialzarsi dopo la batosta.

Il post di Elisa Isoardi