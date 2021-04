Elisa Isoardi sbarca a Mediaset con un programma tutto suo

La ex conduttrice Rai lavorerà a Mediaset nella prossima stagione, ma non nel programma 'Mattino 5' com’era stato sospettato da chi la indicava al posto di Federica Panicucci

Le voci sull’addio alla Rai si rincorrono da quando Elisa Isoardi ha ufficializzato la sua presenza nel cast dell’Isola dei Famosi: “Voglio farmi sorprendere e andrò dove sentirò che è giusto andare”, aveva detto alla vigilia della partenza per l’Honduras: “In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere”. Adesso, terminata prima del previsto la sua esperienza nel reality di Canale 5, le indiscrezioni che descrivevano in Mediaset il futuro della ex conduttrice de ‘La prova del cuoco’ si fanno sempre più insistenti, raccontando il ruolo che occuperà nella prossima stagione televisiva.

Elisa Isoardi passa a Mediaset dopo l'Isola dei Famosi

Elisa Isoardi, dunque, lavorerà a Mediaset nella prossima stagione, ma non nel programma 'Mattino 5' com’era stato sospettato da chi indicava come obiettivo quello di prendere il posto di Federica Panicucci. Ad oggi non è ancora chiaro quale sarà il posto in prima linea occupato dalla 38enne piemontese, ma la certezza va nella direzione di una nuova esperienza lontano dalle reti Rai, in linea con quanto anticipato dalla stessa ormai ex naufraga.

“Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene” ha raccontato la conduttrice che ha dovuto lasciare il reality di Canale 5 per un infortunio all’occhio: “Sono fiera del percorso fatto all'isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un'Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere”. Poi il ringraziamento ai fan: “Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete... la mia forza siete voi!”.