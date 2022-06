Elisa Isoardi torna in Rai: "L'aspettavo da un po'"

Due anni fa la chiusura de 'La prova del cuoco', poi la partecipazione a 'Ballando con le stelle', infine 'L'Isola dei Famosi', quando ormai le porte della Rai sembravano definitivamente chiuse per lei. Questi gli ultimi anni in tv di Elisa Isoardi, che ora invece torna su Rai 2 con un programma tutto suo.

Dall'11 settembre condurrà 'Vorrei dirti che', in onda la domenica alle 15, un format a metà strada tra il factual e l'emotainment. La conduttrice viaggerà per tutta l'Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. In ogni puntata si troverà nella città in cui abita il protagonista: una persona comune, con una storia toccante, che ha contattato la redazione perché vuole ringraziare o chiedere scusa a un familiare. L'obiettivo è quello di preparagli un pranzo indimenticabile che trae ispirazione dai ricordi domenicali d'infanzia e dalle ricette entrate a far parte del patrimonio di famiglia. Sarà Elisa insieme al protagonista a scegliere il menù e ad acquistare gli ingredienti al mercato rionale della città, a casa invece li aspetterà un cuoco pronto a preparare tutto nei minimi dettagli per l'ospite, convocato con una scusa.

"Oggi giornata importante, l'aspettavo da un po'" ha scritto Elisa Isoardi stamattina tra le storie Instagram, prima di recarsi a Milano per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione Rai - dove è stato annunciato il programma - e poco dopo ha condiviso la grande gioia con i follower: "Finalmente lo posso dire. Dall'11 settembre torno da voi".