Elisa Isoardi in pista con il piede fasciato, Raimondo Todaro la sorregge: “Siete la vera coppia di Ballando”

Alla fine ce l’ha fatta: nonostante l’infortunio alla caviglia che fino all’ultimo momento ha messo in forse la sua esibizione, Elisa Isoardi è scesa sulla pista di Ballando con le stelle nella puntata del 24 ottobre 2020, dando riprova di una tenacia e di una forza straordinaria. Accanto a lei, immancabile, Raimondo Todaro, partner in questa esperienza televisiva ma anche nella quotidianità che lo ha mostrato al suo fianco durante la visita medica di qualche giorno fa. Insieme i due si sono presentati sulla pista di Ballando a inizio puntata, quando Milly Carlucci ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni di salute della concorrente e sulla decisione di esibirsi. “Mancherà una coppia nella sala delle stelle. Dato che Elisa ha la fasciatura e non può mettere il piede giù, non può fare le scale per venire qui”, ha annunciato allora la conduttrice per avvisare che la coppia si sarebbe seduta accanto agli opinionisti proprio per evitare a Isoardi di fare sforzi.

L’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi si sono esibiti prima in un sensualissimo passo a due sulle note di ‘You can leave your hat on’ ispirato al film ‘Nove settimane e mezzo’ nell’ambito della prova speciale della serata. Poi, la performance che ha sancito la definitiva sintonia della coppia, eseguita con un letto al centro della pista che ha permesso alla concorrente di non sforzare troppo la caviglia durante i movimenti. Applausi e complimenti da parte di tutti alla fine della prova: “È stata una bella emozione, non pensavo di avere bisogno di qualcuno nella vita visto che siamo donne indipendenti”, ha commentato Elisa, portata sulle spalle da Raimondo davanti ai giudici.

Unanime il parere sulla bravura dei due che Selvaggia Lucarelli ha definito “l’unica vera coppia di questa edizione di Ballando con le stelle": "Non è importante quello che si racconta sui giornali, ma quello che si vede qua", ha affermato la giudice, "Vedo consistenza, passione, ci fate credere che sia tutto vero. Forse non siete il ballo, ma la storia”. Una storia che chissà se sarà destinata ad evolversi romanticamente anche fuori da quella pista…

