'Ballando', Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi in lacrime dopo il valzer: feeling alle stelle

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno regalato al pubblico di ‘Ballando con le stelle’ un momento particolarmente toccante nella terza puntata del dance show di Rai Uno, segnato dalle lacrime alla fine di una esibizione molto apprezzata dai presenti e dal pubblico a casa. Il ballerino, reduce da un intervento di appendicite che fino all’ultimo ha messo a rischio la sua presenza anche nella scorsa serata, ha ballato con la conduttrice in gara un valzer sulle note de ‘La Cura’ di Franco Battiato, regalando così una performance foriera di un feeling che fa sperare nella nascita di un sentimento molto più forte del semplice affetto.

“Sto molto bene adesso, sono pronto a ricominciare”, ha esordito Raimondo Todaro all’inizio della serata, inaugurando il ritorno in tv con un grande bacio alla compagna di avventura che in merito alle voci su un possibile flirt con il suo maestro aveva affermato: "Se succederà, sarà dopo Ballando. Raimondo è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se', sarà dopo Ballando, per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”.

Ballando con le stelle, terza puntata: la classifica

Nella terza puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 3 ottobre 2020 è stato eliminato Ninetto Davoli in coppia con Ornella Boccafoschi. Se la classifica tecnica stilata dai giurati Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni ha messo al primo posto la coppia composta da Gilles Rocca e Lucrezia Lando, l’assegnazione del tesoretto ha ribaltato la situazione: il giornalista Alberto Matano ha attribuito 50 punti (punteggio ottenuto dalla ballerina per una notte Marcella Bella) a Costantino della Gherardesca, balzato così dall’ultima posizione al secondo. Poi, per decisone dell’antigiuria capitanata da Rossella Erra, metà del premio (25 punti) è stato ad Alessandra Mussolini, al vertice della classifica insieme a Mykael Fonts.

