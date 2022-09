Emigratis, Pio e Amedeo sul compagno di Elisabetta Franchi: "È come le escort brasiliane che si vogliono sposare"

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Emigratis - La resa dei conti, il programma di Pio e Amedeo andato in onda su Canale 5. Ieri sera tra gli ospiti c'erano Elisabetta Franchi, Paola Catapano, Mahmood Dasha, Ronaldinho, Vitantonio Liuzzi, Gianni Celeste e Neymar. Quella di Pio e Amedeo è un'ironia che ha fatto molto discutere, un po' come quella di Checco Zalone, ma più o meno tutti gli ospiti sono stati al loro gioco.

I due comici sono andati nella casa di Elisabetta Franchi e lì hanno fatto colazione con lei e il compagno Alan Scarpellini, lo hanno preso di mira e i commenti sulla sua presunta nullafacenza non sono mancati alcuni sono stati anche molto spinti, al limite dell'offesa.

Quando Pio e Amedeo arrivano in casa Scarpellini è a letto e quindi il primo commento è stato: "Tu hai capito come si fa, le donne a lavorare e gli uomini a non fare un ca**o. Sei il numero uno. Gli zingari mandano le donne ai semafori e loro stanno a giocare a carte tutto il giorno".

Poi la conversazione è virata su Elisabetta Franchi e le prime esperienze lavorative, ha parlato di quando non aveva nulla se non una piccola auto bianca e all'epoca già stava con Scarpellini, i due sono legati da moltissimi anni, ma prima della loro relazione già si conoscevano. "Come ho cominciato? Ho lavorato ai mercati. Non avevo neanche una bancarella mia, lavoravo per uno che l'aveva. Lì ho imparato il fiuto commerciale. Quindi sono andata in banca, ho chiesto un piccolo prestito e mi sono aperta la mia aziendina con tre dipendenti. Si chiamava Le Complici. Dopo tre anni, ho deciso di fare la mia strada da sola. È nata la Betty Blue S.P.A".

Seduti tutti al tavolo ecco che tornano su Scarpellini: "Da quanto tempo lo mantieni? Da quanti anni lo hai adottato?" e lei ha replicato divertita: "L'ho adottato da 14 anni, ma lo conoscevo da prima. Quando l'ho conosciuto era molto benestante e io invece ero poverissima. Avevo una Uno bianca usata, non avevo niente. È per quello che oggi è al mio fianco".

La coppia di comici ha poi rincarato la dose: "Alan ci ha visto lungo e ha fatto un investimento. Non siete ancora sposati? Alan è come le escort, che si vogliono sposare. Come le escort brasiliane. Scommetto che se ne avesse la possibilità si farebbe mettere incinta lui".