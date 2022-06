Elisabetta Gregoraci si spoglia su Rai2 (per una buona causa)

Elisabetta Gregoraci torna in tv nel prossimo autunno come concorrente di un nuovo programma di Rai2 che prevede spogliarelli per una "buona causa". Come racconta Dagospia, che anticipa il nome della showgirl calabrese, si tratta della versione italiana di “Who Bares Win” (Chi si spoglia vince), un programma dedicato alla prevenzione medica in cui un gruppo di concorrenti vip, otto uomini e otto donne, si metterà in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty. La trasmissione sarà condotta da Mara Maionchi.

Nelle prossime settimane saranno comunicati i nomi degli altri concorrenti che, come Elisabetta Gregoraci, prenderanno parte alla trasmissione che vede il ritorno alla conduzione della produttrice sulla rete che la vide protagonista della prima edizione di X Factor nel 2008.

Elisabetta Gregoraci conduce Battiti Live

In attesa dell'autunno, Elisabetta Gregoraci sarà protagonista anche quest'anno di Radio Norba Cornetto Battiti Live che torna su Italia 1 con la ventesima edizione. Lo storico programma musicale continuerà a girare nelle piazze italiane e sarà trasmesso in prima serata. Al suo fianco Alan Palmieri: insieme per il sesto anno consecutivo, sono ormai una coppia super consolidata.