"Elisabetta: moglie, madre, regina", su Real Time: le anticipazioni

Oggi, 21 luglio, alle 21.20 su Real Time va in onda il documentario “Elisabetta: moglie, madre, regina”. Sull’onda del recente Giubileo di Platino, un omaggio a Elisabetta, protagonista di una vita ricca e inimitabile: il matrimonio, la maternità, il Regno, tutto ha contribuito a renderla un’icona anche dell’epoca moderna. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Elisabetta: moglie, madre, regina: le anticipazioni

“Elisabetta: moglie, madre, regina” è il titolo di uno speciale televisivo trasmesso sull’onda del recente Giubileo di Platino, che ha celebrato dal 2 al 5 giugno 2022 i 70 anni sul trono di Elisabetta II. Lo scorso 26 aprile la donna ha spento 96 candeline e, come suggerisce il titolo del documentario in onda oggi, 21 luglio, su Real Time ha nel corso della sua vita coperto diversi ruoli. Come moglie di Filippo ha vissuto un lungo e felice matrimonio: i due si conobbero quando Elisabetta aveva soltanto 8 anni e cominciarono a fare coppia fissa circa cinque anni dopo. Si sposarono presso l'Abbazia di Westminster il 20 novembre 1947 e rimasero uniti fino alla morte di Filippo, avvenuta il 9 aprile 2021. Come madre, tutti conosciamo Carlo, principe del Galles (14 novembre 1948), erede al trono e protagonista di grandi attenzioni mediatiche. Ma il più delle volte si ignorano gli altri figli della Regina: Anna, principessa reale (15 agosto 1950), Andrea, duca di York (19 febbraio 1960) ed Edoardo, conte di Wessex (10 marzo 1964). Figlia di Giorgio VI, come Regina il suo regno è il più longevo di tutta la storia della Gran Bretagna: il 9 settembre 2015 ha infatti superato la sua trisavola Vittoria, ferma a 63 anni, 7 mesi e 2 giorni. Le immagini che vedremo questa sera su Real Time riguardano, dunque, una vera icona degli ultimi 100 anni di storia britannica e non solo.

Dove vedere “Elisabetta: moglie, madre, regina” in tv e in streaming

“Elisabetta: moglie, madre, regina” va in onda oggi, 21 luglio, alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il documentario è disponibile anche su Discovery + per gli abbonati al servizio.