Elly Schlein su Fazio e Littizzetto: "Le voci più sgradevoli dello spettacolo italiano"

Primo scivolone per Elly Schlein, anche se involontario. Ricoprire importanti ruoli politici, si sa, non significa soltanto avere i riflettori puntati addosso dal momento in cui si è iniziato a ricoprire un incarico pubblico, ma anche essere pronti a spalancare gli armadi e da lì, di solito, qualche scheletro esce sempre.

La nuova segretaria del Partito Democratico - che domenica ha trionfato tra le fila della compagine di centrosinistra battendo inaspettatamente l'avversario Bonaccini - è sempre stata molto attiva su Twitter e proprio il social le sferra il primo colpo basso. Qualcuno è andato a scavare nel passato del suo profilo ed è bastato arrivare al 2017 per scovare un tweet decisamente imbarazzante. Schlein, all'epoca 27enne, stava seguendo il Festival di Sanremo, condotto quell'anno da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, quando ha scritto: "Solo noi prendiamo le due voci più sgradevoli dello spettacolo italiano per condurre ('per' scritto con la x, ndr) il programma più lungo dello spettacolo italiano".

Una bordata che certamente i diretti interessati non si sarebbero mai aspettati. Se infatti si dovessero trovare degli "avversari politici" della coppia al timone di "Che tempo che fa", si cercherebbero ovunque tranne che nel centrosinistra, di solito "di casa" nel salotto della domenica sera di Rai 3. Difficile, considerando l'aplomb del padrone di casa, che ci sarà una replica, ma qualche freddura di Lucianina domenica prossima non sarebbe così sorprendente.