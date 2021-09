L'omaggio di Elodie a Raffaella Carrà nello show di Cattelan, il video è virale

Alessandro Cattelan debutta in Rai con lo show Da Grande ed omaggia Raffaella Carrà grazie al coinvolgimento di Elodie. Nel corso della prima puntata del varietà, il conduttore e la cantante hanno dedicato uno spazio all'indimenticata icona di musica e tv scomparsa lo scorso luglio. Reduce dal successo ottenuto all'ultimo Festival di Sanremo, Elodie - in abiti Andreadamo, designer calabrese - si è esibita sulle note dei brani più noti di Carrà: assieme a Cattelan ha interpretato una rivisitazione del Tuca Tuca.

Lo spazio è stato uno dei più apprezzati dell'intera trasmissione, tanto da diventare virale in rete. Dopo l'omaggio a Nicoletta Orsomando, annunciatrice scomparsa alcune settimane fa, Cattelan ha voluto omaggiare Carrà, prima chiedendo un momento di silenzio e poi, correggendosi, chiedendo al pubblico un minuto intero di Rumore, per prarafrasare una delle sue canzoni più note. Quindi l'ingresso di Elodie e l'inizio dello show.

In basso, l'omaggio di Elodie a Raffella Carrà

Il debutto di Cattelan in Rai

Intanto c'è attesa per i risultati di ascolti dell'esordio di Da Grande, programma che segna il tanto atteso approdo del conduttore Sky in Rai. Due serate evento, prodotte da Fremantle, che vanno in onda in prima serata domenica 19 e 26 settembre, in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano. Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimento mescolano leggerezza e attualità con ospiti, tra gli altri, Luca Argentero, Antonella Clerici, Carlo Conti e Paolo Bonolis e Marco Mengoni. Ma lo spazio di Elodie è stato senza dubbio il più chiacchierato.